moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險

【明報專訊】美國本港時間昨日凌晨一如市場預期減息0.25厘後，以匯豐領頭的本港大型銀行公布下調最優惠利率（P）0.125厘，自9月減息周期啟動以來累計減息0.625厘，亦是自兩次各減0.25厘後將降幅減半。聯儲局官員在最新利率點陣圖將明年減息預期由1厘削至0.5厘，新任總統特朗普政策或刺激通脹上升，分析指聯儲局往後減息存在不明朗因素，本港銀行在減P方面較為被動，今次港銀或預支部分未來減息空間，若能幫助樓市對銀行亦有好處。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐下調港元活期儲蓄利率0.125厘至0.25厘，匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，展望明年，利率走勢仍然存在很大不確定，該行將繼續密切留意外圍環境及本地經濟前景，並準備在有需要時調整利率。中銀香港（2388）、渣打、恒生（0011）、東亞（0023）、工銀亞洲、招商永隆均公布將P下調0.125厘，匯豐、恒生和招商永隆減息於今日生效，其他於下周一（23日）生效。

匯豐下調港元活期儲蓄利率0.125厘

1個月港元拆息昨報4.5298厘（見圖），較周三上升4.6點子（1厘等於100點子）。金管局總裁余偉文表示，聯儲局調低明年減息預期，反映未來減息步伐和幅度仍有不少變數，取決於美國通脹和就業數據走勢，經濟活動亦可能受財政和經濟貿易政策所影響。又指利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，並存在很大的不確定，市民在置業及做按揭等時要小心管理風險。

分析：港銀之後未必每次跟聯儲局減

特朗普擬上台後提高關稅、遣返移民等政策或推高通脹，臻享顧問董事總經理王良享認為及後港銀減息有相當大變數，通脹是影響聯儲局減息的主要因素，近期美國通脹降溫速度有所放緩。不過若特朗普政策未有推高通脹、美股下挫降低財富效應令通脹放緩，或失業率如9月般上升，美國減息則有可能增加至3至4次。

現時美息與當局估計的長期水平3厘還有1.5厘減幅，本港銀行尚餘0.25厘減息空間，王良享認為及後本港銀行減P會較為審慎，不再每次跟隨聯儲局減息。現時按揭貸款需求疲弱，他認為銀行在按揭除了降低鎖息水平，也可能將P降至5厘以下，即2008年零息時代以後的低位，若能幫助樓市可提升地產商的貸款需求、降低相關撥備和減少提早召回貸款的機會，對銀行也有好處。

借500萬供30年 每月供款減351元

下調最優惠利率後，市場主要新做按揭實際利率為3.5厘，假設貸款額為500萬元、年期為30年，每月供款額將降1.5%或351元至22,452元，入息要求降低1.5%或702元至44,904元。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國明年仍然至少減息兩次，屆時港銀有機會繼續減P。銀行減息業主節省利息開支，亦增加市民入市信心，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復蘇，部分銀行亦會在息口下跌時對按揭業務取態更為積極。