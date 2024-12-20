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A股寧德時代據報來港H股上市

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）建議優化上市機制，調整「A+H」公司在港上市的最低H股門檻由15%至最少10%，或H股上市時預期市值至少30億元，並由公眾人士持有，以配合中央鼓勵龍頭企業來港上市。彭博社昨日引述知情人士消息指出，全球最大電動車電池製造商寧德時代（深：300750）考慮在港「先A後H」上市，集資至少50億美元（約390億港元），或成為香港近4年以來最大IPO。

傳集資390億 或成近4年最大IPO

報道引述知情人士透露，寧德時代正與潛在顧問溝通，最早可能於2025年上半年上市。目前該上市計劃仍在審議中，可能有所變動，且第二上市仍需獲得中證監批准。寧德時代對此不予置評。報道續指出，若50億美元集資額屬實，將超越美的（0300）於今年9月份46億美元的上市規模，成為自2021年初快手（1024）集資62億美元以來，香港最大的股票發行交易。

今年以來寧德時代股價已攀升68%，昨收報269.79元人民幣，市值約1.19萬億元人民幣（約1.27萬億港元）。按寧德現市值計，若循舊例須增發最少逾1900億元H股。然而近年外資在香港IPO參與度下降，市場對於該規模新股或會難以消化。

港交所現提出的建議諮詢期截至明年3月，或需長時間討論才能實施，因此未必能配合A股巨企的來港上市時間表。港交所上市主管伍潔璇表示，在現有審批機制下，港交所亦有措施可按企業集資安排給予豁免。