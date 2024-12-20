周大福珠寶明年首推再生金產品

再生金提純後可達「四條九」足金

周大福珠寶集團可持續發展總監吳華瑜介紹，周大福子品牌、在內地運營的Monologue將於2025年1月率先推出以100%再生金製作的產品系列；至下半年將推出周大福再生金產品系列，屆時顧客在本港亦可買到再生金飾品。吳華瑜指出，目前周大福採購及使用再生金的比例約為15%，主要來源於顧客舊金回收及集團向供應商指明購入再生金。為確保來源可追溯，所採購的再生金均帶有第三方認證。周大福更在工廠流程中設置專屬生產線用於生產再生金產品，以便於追溯及作可持續發展披露。

吳續稱，再生金經提純廠提純之後，純度完全可達到「四條九」足金。此外，由於其生產流程及生產成本亦與普通金飾相若，故產品售價也和普通金飾相同。吳華瑜冀再生金飾可提高消費者對環保的認知，並鼓勵顧客更多向集團出售舊金或使用舊金換款。至於顧客是否會對再生金質量有顧慮，吳華瑜表示，相信大部分消費者了解黃金性質穩定，不會因提純或燒熔改變價值，對消費者的接受程度及未來銷情有信心。

此外，周大福將逐步提高再生金在其他產品組合中的應用，以減少依賴新開採貴金屬，並正與國際及本地行業協會和相關機構合作研究，制訂再生金首飾和可追溯金飾的行業標準，確保採購過程可持續和透明。

逐步用環保材料製包裝盒

周大福集團亦正逐步減少產品包裝或使用環保材料製作包裝盒，目標於2030年前將產品包裝物料對環境的影響顯著減少五成；集團亦採取潔淨生產模式，調整或替換生產流程，以減少生產過程中有害化學品的使用強度。吳華瑜舉例稱，由於廣泛用於清潔及沖洗的天拿水（香蕉水）有一定毒性，目前已找到更加安全及環保的替代物質，正尋求在工廠中全面更新替代。

為加強貴金屬及其他原材料均可追溯至負責任來源，周大福目標於2029年所有T‧MARK鑽石均可追溯至原產國，並致力於邁向可追溯至礦場。吳華瑜稱，自2025財年（2024年4月1日）起，集團所有新採購的T‧MARK鑽石均已可追溯至原產國。