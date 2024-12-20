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內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型

【明報專訊】路透社引述3名知情人士稱，蘋果（美：AAPL）正與騰訊（0700）及字節跳動洽商，將兩家公司的AI模型，整合到在內地銷售的iPhone。受消息刺激，騰訊昨日午後止跌回升，收報415.2元，升2.3%。

此前蘋果傳出與百度（9888）商討為內地的蘋果設備引入百度的AI模型。但美國科技媒體The Information本月的消息指出，由於技術問題，包括使用iPhone用戶數據訓練AI模型的爭議，令到雙方談判受挫。百度股價昨收市下跌逾4%。

路透：討論仍處非常早期階段

蘋果本月起在iPhone引入ChatGPT的AI功能，不過ChatGPT目前未在內地提供服務，內地要求企業推出生成式AI服務前，須獲政府審批，因此蘋果尋找內地供應商合作。

路透社消息指出，蘋果與騰訊及字節跳動關於AI模型的討論，仍處於非常早期的階段。字節跳動不予置評，蘋果、騰訊未回覆查詢。

在中國銷售的iPhone缺乏AI功能，可能影響到iPhone銷情。今年第三季，蘋果在內地的iPhone銷售額較去年同期稍減0.3%。

美最高法院受理TikTok禁令案

此外，字節跳動旗下TikTok在美國「不賣就禁」法令將於1月19日、即特朗普政府上台前夕生效。倘字節跳動在限期前未出售美國的TikTok業務，該法令將導致TikTok無法在美國使用。

美國最高法院周三表示，將就該項法令是否違憲作出裁決。該法院已安排在明年1月10日，就該法令是否違反美國憲法《第一修正案》辯論。TikTok周三表示，對美國最高法院受理此案感到高興。

（綜合報道）

[國際金融]