楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元

港股似回穩 吸優質股博跑贏大市

《明報》港股數據庫涵蓋股份中，昨日上升及下跌股份比例約1比4，不過很多股份於低開後，未見進一步下跌，陽燭及陰燭比例為52.58%及47.11%；升逾3%佔上升股份13.64%，跌逾3%佔下跌股份8.73%。整體來說，昨日買入港股的命中率不太差，連續3個交易日於此方面數據有改善，亦是港股市况短期回穩的迹象；當然，回穩不代表即時顯著回升，不過，這種市况容許吸納優質股，博取跑贏大市的回報。

港股數據庫涵蓋的30個行業當中，只得3個行業上升，分別為航空及相關（上升1.99%）、科技器材（上升0.37%）及金屬及礦石（升0.18%）；12個行業跌幅超過1%，表現最差新能源產業（下跌2.89%），內房及物管（跌1.99%）是第二差勁，電訊股下跌0.13%已表現出強韌本質，三大電訊股當中，中國聯通（0762）錄得三連升，表現可人。

醫療行業在逆周期中具防守力

由此可見，雖然港股有回穩迹象，投資者抗拒買入受累中國貨幣供應M2增速放緩的行業，偏好逆周期防守性強或高派息股份。昨日從多頭排列股份當中，篩選了強勢行業包括基建、電力、手機設備、服飾鞋履代工行業。

此外，個別股份亦有留意價值，生科股之中，亞盛醫藥（6855）、藥明合聯（2268）榜上有名，醫療亦是逆周期之中較具防守性的行業。

其中，亞盛醫藥昨日顯著上升7%，收報44.15元，剛剛於昨日加入了篩選後的72隻多頭排列港股之一，升勢受到旗下新藥的臨牀數據理想所帶動。亞盛醫藥目前已成功推出白血病藥品、第三代BCR-ABL抑制劑耐立克，協助今年上半年業績轉虧為盈，部分收入來自日本武田製藥（日：4502）知識產權收入1億美元的一部分，涉及已上市白血病新藥耐立克的全球（除中國內地、香港、澳門、台灣以外）商業化權利。

亞盛研發能力出眾 市值不高

除了耐立克獲得海外藥企的認同之外，亞盛醫藥另一重磅產品APG-2575為選擇性Bcl-2抑制劑，已獲國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審理中心（CDE）受理新上市申請，有機會成為艾伯維2016年獲批上市的Venetoclax後，下一隻同類新藥，並為第一隻國產Bcl-2抑制劑。Venetoclax 2023年銷售額22.88億美元，升增13%，亞盛醫藥未來有望搶佔部分市場份額。

香港上市生科股為數不少，研發能力出眾、市值不高的生科股當中，只有140億元市值的亞盛醫藥是少有的一員，具備中長線持有價值。明年目標價為上市高位58元，本周低位37.75元可作為止蝕位。

[楊智佳 數據尋寶]