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星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌

【明報專訊】新加坡樓市受政府加推「辣招」、按揭利率處於偏高水平，以及外圍經濟不確定因素影響，今年第三季整體私人住宅價格按季微跌0.7%，首3季累計私人住宅價格雖升1.6%，惟升幅已較去年同期的累升近4%有所放緩。摩根士丹利早前發表的報告，預期新加坡今年第四季私人住宅價格將續錄跌幅。

2022年新加坡私人住宅價格按年升8.6%，進入2023年升勢未止，令新加坡政府不得不於去年4月再度出手，推出一系列措施為熾熱的樓市降溫，其中包括將新加坡公民購買第二套住房的額外買家印花稅（ABSD）由17%上調至20%，以及將公民購置第三套或以上住房和永久居民購第二套住房的ABSD由25%調升至30%，而海外買家的ABSD由原先的30%大幅調高至60%，以公司或信託名義購置住宅的買方印花稅亦由35%調升至65%。

推出「加辣」措施後，去年樓價升勢開始放緩，全年住宅價格按年升幅放緩至6.7%。踏入2024年，隨着按揭利率上升的影響逐步浮現，加上外圍經濟不確定因素影響，今年第3季樓價出現跌幅。根據新加坡市區重建局（URA）公布的數據顯示，今年第3季新加坡整體私人住宅價格由升轉跌，按季錄0.7%跌幅，為2023年第二季以來樓價首次按季錄跌幅，今年第二季則錄0.9%升幅，而今年首3季累計樓價升1.6%，較去年同期的3.9%升幅顯著放緩。

有地私宅價按季跌3.4%

至於兩大類型私宅表現，今年第三季有地私宅價格跌幅較大，按季跌3.4%，今年第二季則錄1.9%按季升幅；非有地私宅價格第三季按季微升0.1%，升幅較今年第二季的按季升0.6%有所放緩，主要受到核心中央區（CCR）非有地私人住宅價格於第三季按季跌1.1%拖累。

期內整體成交量上升，再參考URA的數據，今年第三季新加坡私人住宅整體成交量為5372伙，按季升9.3%，升幅主要受期內一手成交增加所帶動，而成交量則仍以二手樓為主，佔整體成交量約72%。若與去年同期比較，新加坡私人住宅整體成交量相對穩定，按年計成交量約升3.3%。

至於整體供應量，URA指截至今年第3季末，已獲得規劃批准的未竣工私人住宅單位供應總量約3.5萬個，其中近1.2萬個單位仍未售出，而根據開發商報告的預計竣工日期，約1.1萬個單位將於2024年竣工，加上預計2028年及以後將完成的單位約2萬個，即未來數年合共約有5.22萬個私人住宅單位竣工，料此供應量可滿足當地未來數年的住屋需求。

租金按季回升0.8%

至於租金方面，URA的數據顯示，今年第三季租金回升，期內租金按季升0.8%，今年第二季則按季跌0.8%。租金相對穩定，或對樓價有一定支持。對於樓市前景，URA早前報告指儘管宏觀經濟狀况依然良好，但經濟前景仍存在不確定性，市場情緒對地緣政治局勢和環球利率變化仍敏感，雖然美國已開始減息，但新加坡按揭利率仍處於較高水平，籲當地家庭在置業及辦理按揭時繼續審慎行事。摩根士丹利早前發表報告，認為新加坡樓價將繼續受壓，預期今年第四季私人住宅價格有機會再跌1%。

理論上，處於罕見地段的豪宅價格相對強韌。近年不乏位處優質地段的新加坡樓盤來港展銷，如位於新加坡第4區聖淘沙的御豐軒（Cape Royale），項目由8幢樓高16至19層的高級公寓組成，屋苑設泳池、健身房及住客休息室等設施。該項目合共提供302伙，可選戶型為3至4房，單位面積由1679至2530平方呎，售價約由355.9萬新加坡元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]