作為全球獲獎最多的機場，新加坡樟宜機場年客容量可達8,500萬，是全球極為繁忙的機場之一。不過在地面裝卸運作方面，卻一直依賴人手根據航班分配，於是在人手與效率之間未能取得最佳平衡。

AI優化人力資源提升效率

負責該機場地面裝卸服務的SATS公司Hub Transformation & Development高級副總裁Ranjiv Ramanathan表示，「AI是大勢所趨，一年前，我們開始尋找解決方案來提升運營效率，當時更訂立了一套指引來塑造公司未來的AI策略及路線圖，希望通過AI來為業務增值達致雙贏。慶幸找到香港初創Neural Lab，與他們傾談後看到他們真的有能力應用AI解決實際問題，並且他們的使命是幫助航空業採用人工智能，與我們的想法一致。」

由上世紀八十年代啟用至今，外間對樟宜機場的評價甚高，更被航空顧問公司Skytrax評選為「全球最佳機場」，Ranjiv解釋當初引入創新科技的原因，是四年前的疫情，「當時航空業流失大量資深從業人員，令疫後人手十分緊張，但疫情完結撤下旅遊限制後，全球旅遊需求迅速攀升。以樟宜機場為例，也正計劃籌建第五航空大樓來應付未來10年加倍的載客量，如果再不引入AI等科技來優化機場運作，將未能迎合未來航空業的發展需求。」

將改革機場運作至行業轉型

當有航班抵達，控制中心會人手為航班分配一位拖車司機，變相令裝卸工作集中於一人身上，而其他司機的閒置時間卻未能好好利用。Neural Lab共同創辦人陳淵斌（Bennett）指出，「利用AI進行分配，就可以將多位司機分配到同一航班，能將司機的閒置時間轉化為生產力，根據最新情況每分鐘重新評估和分配工作。簡單來說，就是要以較少的人手提供更好的效率，在我們眼中兩者是相互衝突的，但通過AI卻可以進行多目標優化（multi-objective optimisation）；最重要是現場有各項因素令裝卸情況有變，例如航班升降延誤等，如果以人手來處理，根本沒可能在如此繁忙的機場之中即時作出應變，但AI卻隨時能夠作出新的運算，重新作出最佳編排，令整體效率一直維持在較高水平。」

以往每班航機抵達只獲分配一位司機的話，他需要來回三至四次才能將所有行李運送，Ranjiv解釋，舉例說有十班航班的話，等同要十位司機來回三四十次，「Neural Lab方案將每班航機要運送的行李分拆成不同任務（tasks），每一次來回等於一個任務，由所有司機來共同分擔，不單能令需要司機的數目減少22%，而且將航班因裝卸行李而出現延誤的機會大大減少。」Bennett補充，「我們把AI加入機場原有的系統，把原本負責分配工作的員工能夠騰出更多時間，處理其他複雜的事情。正如之前所說，處理行李裝卸只是一個開始，未來我們會着手研究AI如何令整個行業轉型，擴展到機場內的其他運作。」

為初創提供資金與連結人才

能夠成功與SATS促成合作，Bennett感謝科技園公司的幫助，「未創業前我也擔任過採購的工作，每次也會要求供應商提出證明，來說服我為何值得跟他們合作。同樣地作為名不經傳的一間初創，跟Ranjiv談合作時，對方根本不認識Neural Lab這間公司，幸好科技園幫我們連繫公私營機構合作，亦介紹我們給業界的人才和學界精英，加快科研轉化應用的步伐，才能成功將如此複雜的系統落地。如果沒有科技園的支持，相信很難將方案應用到樟宜機場並成功落地。」

Info：HKSTP