香港擁有優越的地理位置、友善的營商環境、具競爭力的稅務優惠、國際級的研發能力，以及對知識產權提供強大的保障，香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成表示，正因有以上優勢，因此香港能擔當超級聯繫人角色，帶領成熟企業「出海」，「過往大眾對科學園的印象，大多會聯想到有很多科技初創在此孵化，但實際上園區內也有不少發展成熟的企業，銳意向全球擴展。有見及此，科技園公司在2019年推出『精英企業計劃』，為這些公司提供一流的基礎設施、資金、業務拓展機會、合作夥伴、研究和人才招聘的全面支援，以幫助它們邁向成功。」

計劃推出5年以來，已先後支援42間科技企業在本港以外地區發展。目前計劃中24間成員公司總估值高達26.7億美元，當中更有11間公司的每年經常性收入達1億美元，業務版圖擴展至全球六大洲的16個海外市場。

引領未來獨角獸走向國際

目前在計劃內的公司，有13間為本港公司，而另外11間則為海外公司，柯志成直言部分公司已發展成熟並具備一定規模，甚至擁有在海外拓展市場的能力，「他們依然選擇加入『精英企業計劃』的原因，主要是看到計劃能助他們前往從未到過的地方發展，即使是它們已進入的市場，計劃也有機會助他們在當地有更深入發展，例如早前就有25間園區公司跟隨財政司司長到沙特阿拉伯首都利雅得，參加第8屆未來投資倡議大會（Future Investment Initiative 8th Edition），與投資者及潛在合作夥伴會面及發掘潛在商機，相信透過科技園公司的強大合作夥伴網絡，能夠充分發揮成員公司的潛能，帶領香港創科走出去。」

計劃助力科企業務增長倍升

Elite Global Inno Day活動當日，超過200名合作夥伴及投資者出席，包括來自本地、東盟、日本及中東的嘉賓，於分享環節講解所屬市場的發展機遇。跨境金融支付方案服務供應商Ksher為科技園「精英企業計劃」成員之一，他們致力於為全球的電商店主及中小微企提供高效安全的跨境金融支付方案，加入「精英企業計劃」是希望通過科技園公司的網絡，令公司能在世界各地的曝光率增加，並發掘潛在投資者。其高級副總裁及首席企業官Siva Ramanathan表示，自2022年加入計劃以來，公司業務大幅增長逾2.5倍，他特別提到科技園公司帶領公司參加不同活動，認識了很多投資者及國際媒體，令品牌的曝光率增加，對公司的幫助很大。

提高知名度利發展

至於另一間成員公司是本地跨境網購轉運平台Buy&Ship，其業務遍布12個國家及地區，並營運11個海外倉庫，由於需要在不同國家及地區組成研發團隊，因此加入「精英企業計劃」，借助科技園公司的資源，招攬各地科研人才。其首席財務總監Jeff Zielinski表示，公司在兩岸三地也需聘請研發團隊工作，參加計劃後令他們更易物色人才及合作夥伴，令公司能在不同市場作長遠發展。

至於總部設於美國的寬岳骨科（b-ONE Ortho），則從事人工關節及手術機械人研發，透過加入「精英企業計劃」，期望能打開更多國家的市場。其聯合創始人及主席楊崇澤表示，公司去年才進駐科學園設立研發中心，參加「精英企業計劃」後令公司的知名度有所增長，選擇落戶香港亦助打入香港、內地及亞洲市場。

Info：HKSTP