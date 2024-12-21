騰訊伙榮耀拓AI 股價炒高3% 對手百度挫近3% 旗下微盟再升25%

明報記者 蕭嘉聰

多項利好消息帶動騰訊股價，昨逆市升2.7%，收報426.4元；騰訊旗下微盟（2013）小程序正率先接入旗下微信小店，該股更大升25.3%至2.57元；東方甄選（1797）亦於公眾號指已開通微信小店，股價升15.54%。

京東阿里捱沽 齊跌逾3%

不過，原被視為有望與蘋果合作的百度（9888）昨跌2.6%至81.95元；電商龍頭京東（9618）及阿里巴巴（9988）亦齊跌逾3%。

騰訊與榮耀合作將發揮榮耀在終端、AI和生態建設上的實力，深度結合騰訊在雲計算、內容平台和遊戲科技領域的資源，實現優勢互補，共同成長。騰訊表示，榮耀過去3年積極開拓海外市場，騰訊雲為榮耀提供全球應用性能優化解決方案。在騰訊雲ES （Elasticsearch）提供的雲端檢索分析服務下，榮耀更構建穩定大數據搜索與日誌分析平台。

推「榮耀CoMagic編碼助手」

此外，為應對研發團隊面臨着項目周期緊張、代碼量激增等挑戰，騰訊與榮耀攜手推出「榮耀CoMagic編碼助手」，已有超過8000名榮耀軟件工程師使用AI輔助編程，將開發過程代碼生成比例提升至30%，代碼採納率提升至25%。

至於微信小店「送禮物」功能的新進度，團隊公告稱，除了珠寶、教育訓練兩大類別，微信小店其餘原價不超過1萬元人民幣的商品，都將默認支援「送禮物」功能。微信小店「送禮物」功能用戶體驗類似「微信紅包」，用戶只需在商品頁面點擊「送給朋友」，在「送禮物」頁面選擇朋友，完成付款後禮物將自動送出；朋友可在對話框點擊「接受禮物」後填寫收貨地址，被視為是「微信紅包2.0」的全新嘗試。

券商：微信小店證騰訊具潛力

中金認為，微信小店正式開啟「送禮物」功能的灰度測試，進展再次證明騰訊具備增長潛力，有望為投資者帶來長期的持續回報。該行又稱，「送禮物」通過用戶互動的形式，突顯微信生態優勢，而且此商業化功能未對用戶有過多的打擾及消耗，或能加速微信小店滲透率的提升，加速推進微信電商戰略。

中金維持騰訊今明兩年收入及盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級及目標價468元。