港股A股連續兩日跑贏亞洲其他股市

【明報專訊】美股隔晚反覆，亞洲股市普遍走低，但港股、A股市表現連續兩日跑贏其他區內市場，恒指收報19,720點，僅跌0.16%或31點；科指更升0.11%，至4444點收市，因部分重磅科技股逆市向上支持。國指收報7143點，跌0.12%。但本周計，恒指仍累跌1.25%，國指和科指分別累跌0.59%和0.79%。