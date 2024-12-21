人行維持LPR利率不變 符預期

分析：或先觀察經濟樓市變化

聯儲局周三「鷹派減息」，美匯指數自106.95至昨日最多彈上108.55，在岸人民幣則守在7.3邊緣。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，現時10年、30年中國國債孳息率已跌穿2厘，即使人行未開始降低政策利率，長期市場利率已降至很低水平，因為市場反映了減息預期，他認為人行現傾向先觀察經濟、房地產變化，明年美國或上調對華進口貨品關稅，人行也希望保留政策空間應對。

人行行長潘功勝在9月降低存款準備金率0.5個百分點時表示，年底前會根據情况再降準0.25至0.5個百分點。林俊泓認為高層次領導人會議作出寬鬆定調後，預期短時間內會實行，即使不在本月，也會在1月出手。在貨幣政策改為適度寬鬆後，人行明年在常規以外進一步寬鬆，預期明年減息0.3厘至0.4厘，降準1至1.5個百分點。

昨日人行投放7天期逆回購1016億元（人民幣，下同），計及到期逆回購，全日淨回籠1035億元，不過若降準0.25至0.5個百分點，則會注入5000億元至1萬億元長期資金。內地信用評估機構東方金誠報告指出，人行現推動銀行加大信貸投放、支持政府發債、持續釋放穩增長信號，預期會在年底前降準，這也能同時兼顧春節流動性安排。該行認為本月沒有減息，根本原因在9月底一系列政策出台後，經濟指標回升，樓市顯著回暖，現時進入政策效果觀察期。

人幣中間價大幅偏強逾千點子

人行昨日繼續將人民幣中間價定在大幅偏強水平，昨日報7.1901，較周四上升10點子（1元等於1萬點子），與市場按貨幣籃子測算偏強1159點子。

彭博引述交易員指出，中資行在離岸市場沽出美元並抽緊人民幣流動性。美匯指數午後轉跌，帶動離岸人民幣輕微反彈，截至晚上7時報7.3049，上升48點子，在岸人民幣報7.2990，下跌25點子。