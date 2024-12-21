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內地1年期債息跌穿1厘 21年新低

【明報專訊】內地持續下調銀行貸存利率，資金今年大量流入債市拖低債息。內媒報道人民銀行在周三（18日）約談部分在交易激進的金融機構，要求其關注利率風險、加強債券投資穩健和合規，有金融機構降低長期國債持倉改買短期國債，推動中國1年期國債孳息率昨日跌穿1厘，收報0.913厘，較周四跌0.17厘，見2003年以來新低。

部分機構遭約談後改買短債

除20年國債外，昨日40年以下年期的國債孳息率已低於2厘以下。內地金融機構資金湧入債市早已引起官方注意，阻止債息下跌過快，國家主席習近平去年10月在中央金融工作會議表示，逐步增加人行在公開市場操作買賣國債，至今年8月人行展開公開市場國債買賣操作，向部分公開市場業務一級交易商買入短期國債並賣出長期國債，至11月底的4個月，人行累計淨買入7000億元人民幣債券。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，1年期國債孳息率下行，反映資產荒和貨幣政策適度寬鬆下，市場普遍預期人行明年加大貨幣寬鬆力度，加劇市場對中美貨幣政策分歧的憂慮，並增加人民幣貶值壓力。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬則指出，部分機構本周被人行約談後降低長期風險，推動同業存款利率下降，加上人行可能在公開市場開展買短債沽長債操作，以對冲流動性，均將1年期國債孳息率推向低點。不過他認為，現時1年定期存款利率1.1厘，仍是1年期國債息底部，後續債息或會回升。