港交所：今年證券市場破12紀錄

IPO集資額排全球第四

港交所今年IPO集資額排名全球第四，分別僅次於印度國家證券交易所、納斯達克交易所，以及紐約證券交易所。港交所的預計集資金額，與排名第三的紐交所低289億元或33%，另遠高於排名第五、集資489億元東京證券交易所（見表1）。

港交所於回顧中提到，今年內亦迎來兩家18C特專科技公司、3家GEM改革後上市公司，以及首宗特殊目的收購公司併購交易。港交所續指出，於本周四（19日）亦就優化首次公開招股市場定價等措施刊發諮詢文件。港交所亦公布於今年內刷新12項證券市場數據紀錄，當中包括單日成交額、交易所買賣基金（ETF）總成交額，以及槓桿及反向產品總成交額等。港交所續指出，隨着宏觀環境改善帶動市場氣氛好轉，該所在所有市場於第三和第四季均創下單日成交紀錄，特別於今年10月8日，股票現貨市場的成交金額創下6200億元新高。

隨着新股市場改善及證券市場成交轉好，截至11月29日，日均成交額較去年底升24.7%至1309億元，而港股市值亦較去年底升9.6%至34.03萬億元（見表2）；截至11月30日，期貨及期權的日均成交量達到157萬張合約，較去年同期升16%；交易所買賣產品（ETP）平均每日成交金額達到187億元，較去年同期升34%。不過陳翊庭續指出，不能止步於此，未來仍有許多目標要去實現，將與港交所同事繼續推進各項戰略舉措。