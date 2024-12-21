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金銀貿易場改制 易名黃金交易所 吸國際行商加盟 倡北都河套區建金庫

標籤：經濟

【明報專訊】金銀業貿易場昨日舉行理事會選舉，並正式宣布公司化改制，正式以有限公司名義，成立及易名為香港黄金交易所，獲選的25名理監事將轉職至新的交易所，原理事長張德熙將成為新任交易所主席。張德熙表示，香港黃金交易所明年1月1日繼承已營運115年的金銀貿易場對外營業，擬對外招收新會員及吸納國際行商加入。他又形容，未來他們任重道遠，要協助香港打造成為國際黃金中心。

明報記者 陳偉燊

張德熙表示，香港黃金交易所的正名及成立，事前已經過多個政府部門批核，在過去兩年下了很多工夫。隨着特首李家超在《施政報告》內明言，要將香港發展成國際金融中心，並且成立由財經事務及庫務局長許正宇領導的工作小組，當中有3名成員來自貿易場，他們會在小組內出謀獻策。他預期，該小組會盡快召開會議跟進工作。

冀快在港推GoldZip數碼黃金

交易所成立後，張德熙稱，除了繼續金銀等原有的產品買賣之外，將會匯合交易商、鑄金商及不同持份者，商討及認證好品牌及標準；加強透明度和企業管治，藉此吸引更多國際行員過來加盟。

開發數碼經濟方面，期望很快在港推出GoldZip數碼黃金，並且在已有證監會牌照的虛擬資產交易所掛牌。至於GoldZip產品會否分薄原有貿易場的產品成交，他強調，他們是「Real World Asset（現實世界資產）」，與虛擬產品有分別。因應新的交易所部署的計劃陸續有來，張德熙說，將來會因應情况在現有逾100名股東之外，並擬吸納更多國際的行商及增資。

可借助擬建成金庫用離岸人幣結算

至於貿易場將來會否參與投資新金庫，他則說：「言之過早」，但期望在鄰近內地市場的北都及河套區設立實體金庫，方便發展更多衍生工具、套戥、對冲、保險及倉儲，長遠會體現互聯互通。尤其在內地推動一帶一路發展，他相信可借助擬建成的金庫，用離岸人民幣定價及結算。

有別於機場金庫方便物流運輸，要有保稅設施配套，新的金庫如用作「留金」及儲金，可以改在鄰近中國的北部都會區及河套區發展。