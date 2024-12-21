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一簽多行出台 CCL止跌回升0.41%

【明報專訊】雖然近日樓市氣氛淡靜，但具體反映11月25日至12月1日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.16點，按周升0.41%，終止之前兩周連跌，是12月1日中央政府恢復深圳一簽多行政策當周市况；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，而今年樓價暫時累跌6.15%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌27.79%。

今年至今樓價累跌6.15%

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.26點，按周升0.30%；CCL（中小型單位）報137.24點，按周升0.45%；豪宅方面，CCL（大型單位）報142.69點，按周升0.27%。上述三大指數同樣結束兩周連跌，CCL Mass、CCL（中小型單位）齊處於2016年9月中水平，而CCL（大型單位）則處2017年1月中水平。

四大分區樓價三升一挫

四大分區樓價方面，本周三升一跌，上周則是三跌一升，其中九龍CCL Mass報133.76點，按周升0.91%，連跌6周後回升；港島CCL Mass報138.08點，按周升0.34%；新界西CCL Mass報128.41點，按周微升0.03%；不過，新界東CCL Mass報149.93點，按周下跌0.56%。

50指標屋苑周末預約睇樓跌2%

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然美國及本港大型銀行日前再度減息，惟聖誕節日氣氛相當濃厚。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑，今明兩天共錄1050組客戶於本周末預約睇樓，較上周末兩日1075組，減少25組或2.3%，連跌6周，屬近14個周末新低。