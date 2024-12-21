凱玥4房7853萬沽 呎價逾3萬

本月新盤成交465宗

港島兩新盤連沽兩伙大單位、單日吸金約1.2億元；當中合景泰富（1813）與龍光（3380）合作發展、已屆現樓的豪宅盤鴨脷洲凱玥，新錄本月首宗成交，透過招標售出第2座6樓B室，實用面積2604方呎4房4套間隔，連車位成交價逾7852.6萬元、實呎逾3.01萬元，買家成交期為45日。

凱和山今晚先到先得賣97伙

至於鄰區的黃竹坑站港島南岸、路勁（1098）與港鐵（0066）合作、同屬現樓的晉環，本周內連售兩伙複式戶，繼日前以4132萬元、呎價近3.2萬元售出第1A座32及33樓C室後（實用1292方呎4房1套間隔），同座對下一層的30及31樓C室，實用面積及間隔相同，以4075.6萬元售出，實呎約3.15萬元。

另外，路勁同系屯門掃管笏凱和山，將於今晚以先到先得形式發售97伙。

蔚藍東岸3房售1616萬

其他已入伙新盤亦錄得新成交，五礦地產（0230）旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，新售出第1座12樓D室單位，屬實用面積845方呎3房1套，成交價1616.3萬元、實呎1.91萬元。

另外，恒隆（0101） 旗下九龍灣皓日，新錄6樓E室成交，實用面積322方呎1房間隔，獲買家以約588萬元購入、實呎約1.82萬元。

至於新界方面，全盤提供1335伙的中洲置業火炭星凱‧堤岸，自2021年開售至今，已累積售出1268伙或約95%，亦獲買家斥1824.6萬元購入第3座37樓C室，屬實用面積945方呎3房1套間隔、實呎1.93萬元。