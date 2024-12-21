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大圍美田路住宅地招標 可建19萬呎

【明報專訊】政府在2024年快將完結前，再推出一幅小型住宅地皮招標，為位於沙田大圍美田路的沙田市地段第651號住宅用地，地盤面積約38,750方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面19.37萬方呎，將於下周五（12月27日）開始招標、明年1月24日截標。

鄰近美松苑 市場最高估值7.8億

上述地皮呈長條形，鄰近居屋美城苑、美松苑，並毗鄰私宅翠景花園、恒峰花園等，距離港鐵大圍站約10至15分鐘步程；市場初步估值約5.4億至約7.8億元，即預計每方呎樓面地價2800至4000元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，大圍住宅有穩定需求，今次推出的地皮，發展規模比今年10月華懋中標的小瀝源官地細近四成，加上港鐵東涌東站1期拆細後，獲發展商垂青，預料大圍美田路地皮可吸引多間發展商參與。值得留意的是，小瀝源官地第二及第三最高標價，每方呎出價只約2700元，現調低美田路地皮估值約7%，預算每方呎樓面地價介乎2800至3000元。

汀九帝景酒店重建住宅獲開綠燈

另一方面，城規會昨日審議數宗住宅申請，其中新地（0016）旗下汀九帝景酒店早於2022年已獲准改裝作為住宅，今年8月再提交規劃申請，擬拆卸重建帝景酒店為住宅，預計提供674伙中小型單位，較全幢改裝提供的私宅數量，輕微增加13伙或2%，另設長者日間護理中心，但總樓面維持約32.46萬方呎，預計2028年落成，城規會昨日在有附帶條件下批准有關發展。