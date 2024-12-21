FOMC增鷹派委員 美減息或添阻力

每年1月FOMC的地方行長投票席位將輪換，明年換走鷹派的克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克（Beth Hammack）後，將迎來兩名鷹派票委——堪薩斯城聯儲銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）及聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）。兩人此前都對進一步減息表示猶豫。穆薩萊姆本月更表示暫停減息時機可能已來到。部分分析認為在美聯儲最新公布的點陣圖，認為12月不應減息的4名委員，其中兩人應是施密德和穆薩萊姆。

至於目前擁有永久投票權的委員，有7人立場傾向中性，只有美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）是中間偏鷹。市場分析指出，當鷹派的輪任投票委員增加，有可能會促使美聯儲進一步放慢減息。就算他們未必影響到議息會議的投票結果，也可能令否決減息的票數增加。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli指出，若票委意見分歧，最終將由美聯儲主席鮑威爾指揮政策走向。

美兩年與10年債息差30月最大

由於美國通脹居高不下、經濟持續穩健，而美聯儲又計劃放慢減息，很多投資者都不願持有美國長年期國債。美國兩年期國債孳息率昨跌至4.27厘左右，而10年期國債孳息率在4.5厘以上，徘徊於5月底以來最高水平，兩者息差是30個月以來最大。考慮到政府財赤前景，以及下屆特朗普政府政策的不確定性，投資者更傾向持有短期美國國債，為孳息率曲線趨陡提供動力。

（綜合報道）

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