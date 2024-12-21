moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FOMC增鷹派委員 美減息或添阻力

【明報專訊】美聯儲準備明年放慢減息之際，美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票委員面臨年度輪換，部分相對鷹派的委員將在明年獲投票權，有可能為美聯儲明年減息增添阻力。道明證券（TD Securities）分析師Oscar Munoz稱，由於即將獲得投票權的委員，較卸任的一批鷹派多，有可能使明年議決減息時出現更多反對票。

每年1月FOMC的地方行長投票席位將輪換，明年換走鷹派的克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克（Beth Hammack）後，將迎來兩名鷹派票委——堪薩斯城聯儲銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）及聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）。兩人此前都對進一步減息表示猶豫。穆薩萊姆本月更表示暫停減息時機可能已來到。部分分析認為在美聯儲最新公布的點陣圖，認為12月不應減息的4名委員，其中兩人應是施密德和穆薩萊姆。

至於目前擁有永久投票權的委員，有7人立場傾向中性，只有美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）是中間偏鷹。市場分析指出，當鷹派的輪任投票委員增加，有可能會促使美聯儲進一步放慢減息。就算他們未必影響到議息會議的投票結果，也可能令否決減息的票數增加。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli指出，若票委意見分歧，最終將由美聯儲主席鮑威爾指揮政策走向。

美兩年與10年債息差30月最大

由於美國通脹居高不下、經濟持續穩健，而美聯儲又計劃放慢減息，很多投資者都不願持有美國長年期國債。美國兩年期國債孳息率昨跌至4.27厘左右，而10年期國債孳息率在4.5厘以上，徘徊於5月底以來最高水平，兩者息差是30個月以來最大。考慮到政府財赤前景，以及下屆特朗普政府政策的不確定性，投資者更傾向持有短期美國國債，為孳息率曲線趨陡提供動力。

（綜合報道）

[國際金融]