長江實業集團 多元優質資產 海外發展成果豐碩

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成功收購數個海外項目

長實執行委員會委員、財務委員會委員兼特別項目總監趙汝成指出：「長實今年成功收購數個海外項目；中期業績超過50%溢利貢獻來自香港與內地以外業務。」

「香港是一個多元社會，當中眾多企業精於經營本地業務，亦有相當多企業在內地大展拳腳，同時並有一部分企業於海外發展，長期三管齊下，發揮『有容乃大』的精神，造就香港一直以來的繁榮與成功。而長江實業正屬於海外成果豐收的企業。本著各盡所長之原則，長江實業將繼續運用我們的經驗和網絡，尋求更多海外發展機會，既為股東爭取回報，亦為香港經濟出力。」

多元固定收入業務

長實之全球多元化固定收入業務包括英式酒館，以及基建及實用資產業務，投資及營運遍及歐洲、澳洲、加拿大及英國。

海外基建及實用資產

集團本年聯同長江基建及電能實業成功收購三個基建項目，包括於英國營運之32個陸上風電場、位於北愛爾蘭之最大配氣網絡Phoenix Energy、以及英國的可再生能源資產組合Powerlink Renewable Assets，有關投資將為集團帶來即時回報及經常性現金流。

此外，長實於海外投資之基建及實用資產業務多元化，包括澳洲配氣商Multinet Gas、氣體輸送管道Dampier Bunbury Pipeline、配電商United Energy，以及清潔能源及遠端能源供應商Energy Developments；歐洲的能源管理綜合服務供應商ista；加拿大從事建築設備服務業務的Reliance Home Comfort；於倫敦、英格蘭東南部及東部提供服務的配電商UK Power Networks；於英格蘭及威爾斯的受規管食水及污水處理公司Northumbrian Water；英國三大鐵路車輛租賃公司之一的UK Rails；於荷蘭從事轉廢為能業務的營運商Dutch Enviro Energy；以及於威爾斯及英格蘭西南部提供服務的配氣商Wales & West Utilities。

集團同時亦持有基建及實用資產業務的經濟收益權益，包括於加拿大提供機場外圍停車場設施的Park ‘N Fly及於澳洲從事天然氣配氣業務的Australian Gas Networks，有關項目可為集團提供固定收入及現金流。

再生農業範疇

長實今年聯同長江和記透過長江生命科技攜手開拓嶄新之再生農業範疇，投資於碳封存項目，已收購澳洲超過35萬公頃農業用地（相當於約3.5倍香港土地總面積）的田園租約及相關權利，預計可封存相當於100萬噸的二氧化碳，為緩解全球的碳排放問題出力。

英式酒館業務

長實持有之英式酒館Greene King乃具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地僱用約41,000名員工，並經營約2,600間英式酒館、餐廳及酒店。英式酒館文化植根於英國日常生活，Greene King於年內不斷透過優化定位及審慎管理成本與資本開支等策略，改善銷售增長及現金收入，加上擁有永久業權的重大優質資產，為集團業務帶來持續增長與回報之穩健基礎

地產業務

長實之地產業務分布於香港、中國內地、新加坡及英國。

物業銷售方面，集團一貫採取貨如輪轉策略，今年先後推售多個項目，除港鐵黃竹坑站上蓋住宅項目Blue Coast創出八日累售總值逾100億元之銷售成績外，位於新加坡的Perfect Ten及上海御沁園5B-2a期之所有住宅單位同告售罄。集團近期正在香港開售Blue Coast II期及深圳都市圈之惠州旗艦住宅項目瀧珀，同時亦在北京推售御翠園，均銷情理想。

長實近年於香港投得之政府地皮及重建發展項目，包括位於啟德的兩幅住宅／零售用地、元朗流業街住宅地皮、土瓜灣重建項目、屯門大欖住宅地皮及西營盤皇后大道西／賢居里重建項目，相關項目之規劃與工序已順利開展。

集團策劃興建不少香港矚目地標及大型發展項目，當中部分為集團核心資產，最新例子為坐擁維港海景之標誌性優質超甲級商廈中環長江集團中心二期，已正式迎來首批租戶，將增添集團經常性租金收入及長遠資產增值機會。

此外，長實在內地約20個城市擁有40多個房地產項目，連同旗下持有權益之房地產投資信託基金，集團在內地之可供發展土地儲備超過6,000萬平方呎，投資物業及酒店達1,800萬平方呎。

海外地產項目方面，除了發展中的英國Chelsea Waterfront、Convoys Wharf，以及新加坡Perfect Ten外，長實去年完成收購Civitas Social Housing，該英國房地產投資信託基金專注投資於專業支援房屋及家居護理房屋，其長期租賃租金具備隨通脹上調之特性，持續為集團提供穩定租務收益。

集團旗下海逸國際酒店集團管理位於香港和上海的13家酒店，共提供9,700多間客房、套房和服務式套房，包括港島海逸君綽酒店、九龍海逸君綽酒店、都會海逸酒店、北角海逸酒店、嘉湖海逸酒店、8度海逸酒店、九龍海灣酒店、九龍酒店、歷山酒店、華逸酒店、青逸酒店、上海大都會海逸酒店、以及上海大都會海逸公寓，各間酒店各具特色，為旅客提供不同的住宿體驗。

除此以外，集團旗下4間酒店包括紅磡「海灣軒」、「海韻軒」、馬鞍山「海澄軒」和葵涌「雍澄軒」，亦為旅居人士提供長期租住之家居式設計套房月租服務。

嚴守財務紀律

長實多年來財務實力雄厚及根基穩健，印證集團海內外市場優質資產價值，同時展現嚴謹財務紀律足以抵禦風浪的穩健實力。

集團的財政穩健資本負債比率低，有充裕流動資金，在應對市場各種變化及波動的時候，有條件保持抗跌及盈利能力，並適時把握新機遇，進一步推動集團未來發展。

適時回購為股東增值

長實於今年上半年回購48,656,000股股份，為股東增值。集團自2023年至本年中合共動用35億港元回購股份，足見對未來業務發展及增長前景之信心。

創造可持續發展之未來

「秉持破格創新精神及可持續發展理念以促進長遠發展」為集團策略支柱之一，除支持革新創意之文化，亦不斷將環境、社會及管治原則融入投資決策及業務營運中，並在各層面建立企業倫理。

長實將繼續邁向碳中和，並積極創造可持續發展之未來。

發展不忘穩健 穩健不忘發展

未來，長實仍會以「發展不忘穩健 穩健不忘發展」的核心策略，以及一貫的財務紀律傳統，繼續積極推動公司業務發展，致力為股東爭取理想回報，創造長遠價值。

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