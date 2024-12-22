新地啟德地王天璽．天 坐擁鐵路優勢 新綜合式都會地標

「天璽．天」左右簇擁總面積達200萬平方呎的旗艦購物及逾100萬平方呎甲級商廈生活圈，享「商．住．鐵路．休閒．娛樂」頂級配套於一體；加上「天璽．天」地標式建築、配備區內唯一空中會所連空中泳池，以及34頂尖校網，結集優勢之最，打造香港核心矚目都會地標。

Presented by：WAW Creation

唯一無縫連接港鐵啟德站

「天璽．天」前臨啟德車站廣場，為區內唯一全天候無縫連接港鐵啟德站的住宅項目。由啟德站出發，向東3站速連九龍灣，8站達鰂魚涌，向西4至7站迅達紅磡、西九龍柯士甸、會展及中環，同時連接高鐵香港站、香港國際機場及多個關口，盡享鐵路便捷優勢。

「天璽．天」享一線三隧優勢，城中罕有。除將享有連接九龍東與西的「6號幹線」優勢，更擁3條過海隧道之便。由項目駕車出發，東行速達九龍東核心商業區及港島東商業區；西行迅達西九龍ICC及中環IFC；南行經紅磡海底隧道亦可直達港島；北行則可迅連港深西部公路，直通深圳南山創科引擎。項目盡握核心地利，連通四方商業據點。

空中會所獨立大堂增私隱

「天璽．天」建築設計充滿現代感，獨特外牆線條及燈光設計，勾劃出地標式建築輪廓。豪華雙會所CLUB SKYWALK空中會所及CLUB SKYLINK平台會所提供頂級餐飲及享樂設施，共設三大泳池，CLUB SKYWALK空中會所更設有約50米無邊際游泳池、健身室及宴會廳，為新鴻基頂級會所。

項目分別於1樓及2樓設有尊屬住宅大堂及升降機，服務不同區域及樓層。其中位處1樓的第3座（Peak Tower）住宅大堂只供60伙住戶專屬使用，帶領私隱最高層次。

匯聚消閒娛樂商業於一身

「天璽．天」左右分立「AIRSIDE」及「SOGO雙子匯」兩大商業地標。住戶可經地庫隧道連通AIRSIDE商場。AIRSIDE為寵物友善商場，配備藝文空間、都市農莊、周末市集、多元品牌購物，以及餐飲美饌，並設巨幕影院，為九龍全新生活旗艦及話題熱點。

剛開幕的SOGO雙子匯為雙子塔式大型購物中心，集日式百貨，零售、生活及多元化的購物餐飲體驗，目標引進多達700家商舖，當中更包括約120個美妝品牌。啟德車站廣場兩大購物旗艦，連同天璽．天基座商場Cullinan Sky Mall，合共提供近200萬平方呎超巨型購物空間。

舉步之遙的啟德海濱，將落成約28公頃的全港最大體育園區，園區設三大場館，包括一個可容納約5萬名觀眾的可開合式上蓋主場館，將舉辦國際級大型賽事及表演盛事。鄰近亦正興建逾24公頃全港最大都會公園。政府部門亦相繼遷入區內，構成全新啟德城核心綜合板塊，項目坐落箇中心臟地段，頂級配套、鐵路優勢及綜合發展版塊集於一身，租住需求及升值潛力傲視同儕。

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