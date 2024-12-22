moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新地啟德地王天璽．天 坐擁鐵路優勢 新綜合式都會地標

【Presented by：WAW Creation】全城期待，繼九龍站天璽，新鴻基地產（0016）又一綜合式都會地標「天璽．天」，獨佔港鐵啟德站無縫鐵路優勢，前臨休閒地標啟德車站廣場，面積約12萬平方米，相當於12個香港大球場之大。項目為區內最高之住宅及坐擁區內最大住宅基座商場Cullinan Sky Mall，住戶可經地庫隧道連通「AIRSIDE」商場，獨享全天候購物享樂優勢。項目右鄰則是集購物、藝術和娛樂為一體的「SOGO雙子匯」。

「天璽．天」左右簇擁總面積達200萬平方呎的旗艦購物及逾100萬平方呎甲級商廈生活圈，享「商．住．鐵路．休閒．娛樂」頂級配套於一體；加上「天璽．天」地標式建築、配備區內唯一空中會所連空中泳池，以及34頂尖校網，結集優勢之最，打造香港核心矚目都會地標。

Presented by：WAW Creation

唯一無縫連接港鐵啟德站

「天璽．天」前臨啟德車站廣場，為區內唯一全天候無縫連接港鐵啟德站的住宅項目。由啟德站出發，向東3站速連九龍灣，8站達鰂魚涌，向西4至7站迅達紅磡、西九龍柯士甸、會展及中環，同時連接高鐵香港站、香港國際機場及多個關口，盡享鐵路便捷優勢。

「天璽．天」享一線三隧優勢，城中罕有。除將享有連接九龍東與西的「6號幹線」優勢，更擁3條過海隧道之便。由項目駕車出發，東行速達九龍東核心商業區及港島東商業區；西行迅達西九龍ICC及中環IFC；南行經紅磡海底隧道亦可直達港島；北行則可迅連港深西部公路，直通深圳南山創科引擎。項目盡握核心地利，連通四方商業據點。

空中會所獨立大堂增私隱

 

「天璽．天」建築設計充滿現代感，獨特外牆線條及燈光設計，勾劃出地標式建築輪廓。豪華雙會所CLUB SKYWALK空中會所及CLUB SKYLINK平台會所提供頂級餐飲及享樂設施，共設三大泳池，CLUB SKYWALK空中會所更設有約50米無邊際游泳池、健身室及宴會廳，為新鴻基頂級會所。

項目分別於1樓及2樓設有尊屬住宅大堂及升降機，服務不同區域及樓層。其中位處1樓的第3座（Peak Tower）住宅大堂只供60伙住戶專屬使用，帶領私隱最高層次。

匯聚消閒娛樂商業於一身

「天璽．天」左右分立「AIRSIDE」及「SOGO雙子匯」兩大商業地標。住戶可經地庫隧道連通AIRSIDE商場。AIRSIDE為寵物友善商場，配備藝文空間、都市農莊、周末市集、多元品牌購物，以及餐飲美饌，並設巨幕影院，為九龍全新生活旗艦及話題熱點。

剛開幕的SOGO雙子匯為雙子塔式大型購物中心，集日式百貨，零售、生活及多元化的購物餐飲體驗，目標引進多達700家商舖，當中更包括約120個美妝品牌。啟德車站廣場兩大購物旗艦，連同天璽．天基座商場Cullinan Sky Mall，合共提供近200萬平方呎超巨型購物空間。

舉步之遙的啟德海濱，將落成約28公頃的全港最大體育園區，園區設三大場館，包括一個可容納約5萬名觀眾的可開合式上蓋主場館，將舉辦國際級大型賽事及表演盛事。鄰近亦正興建逾24公頃全港最大都會公園。政府部門亦相繼遷入區內，構成全新啟德城核心綜合板塊，項目坐落箇中心臟地段，頂級配套、鐵路優勢及綜合發展版塊集於一身，租住需求及升值潛力傲視同儕。

香港傑出上市企業特輯