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新世界發展 匠心打造獨特品牌優勢 致力為持份者創造價值

【Presented by：WAW Creation】新世界發展有限公司（香港股份代號：00017）於1970年成立，1972年在港上市，主要業務包括物業發展、物業投資及其他策略性業務。於2008年，集團更創立全球首個把藝術．人文．自然三大核心元素融合的原創品牌K11，開拓獨有的「文化商圈」發展模式，將文化與商業互相結合，成功吸引不少國際大型品牌進駐，並吸納大量高端客戶。

作為一個散發著The Artisanal Movement獨特個性的品牌，創立已超過半世紀的新世界發展一直堅持走高品質發展之路，多年來積極參與城市建設，除了在港發展並投資多個物業項目，於粵港澳大灣區其他城市及內地長三角都市圈，也建設多個地標性建築，涵蓋商業和住宅項目。新世界發展由設計、建造到管理均貫徹始終，不斷推陳出新，傾注匠心與創意，為推動城市的繁榮及可持續發展作出貢獻。

Presented by：WAW Creation

為北都發展注入動力

近年，政府積極推動北部都會區建設，北都勢將成為本港未來發展的新引擎。新世界目前在北都持有約1,500萬平方呎農地，當中不少位處優質地段，鄰近新田科技城。新世界會繼續透過不同途徑，盡力加快釋放農地價值，同時亦為北都發展注入動力，推動香港的長遠發展。

集團去年與華潤置地簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，涉及兩幅位於元朗南15萬平方呎的土地，預計可提供約1,800伙住宅單位，建構一個集優質生活、新興產業及文化休閒於一體的新核心商業區，配合高端專業服務和物流樞紐產業發展。

今年新世界則宣布與招商蛇口聯手，合作發展粉嶺北新發展區目前最大型商住項目，佔地約15萬平方呎，將提供約2,300伙住宅單位，配合口岸商圈及新興產業基地等發展，將可與新田科技城創科產業發揮協同效應。此外，新世界亦經已與國企深業集團簽署戰略合作協議，共同研究及開發北部都會區的創科及其他房地產綜合項目。

保育歷史建築為社區帶來活力

2020年，新世界宣布保育被評為一級歷史建築的皇都戲院，並擬定保育與發展兼備的方案。保育後的皇都戲院將發展成集住宅、商業功能於一身的建築組群，也是本港罕見具歷史建築保育元素的綜合發展，日後將可為住戶和用戶提供豐富多元的生活、工作及娛樂體驗。

K11開創「文化商圈」商業模式

除了物業發展和投資，集團於2008年更創立K11，進一步擴大業務生態圈。K11是全球首個把藝術、人文、自然三大核心元素融合的原創品牌，其別樹一幟的「文化商圈」發展模式將文化藝術與商業互相結合，凝聚人流與帶動銷售額的同時，也能同步促進創意交流和文化發展。

其中，位於尖沙咀的K11 MUSEA人文購物藝術館，以及K11 Art Mall購物藝術館，不時會舉辦文化和其他推廣活動，例如去年九至十月，K11 MUSEA與星光大道合推全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」便大收旺場，活動首個周末帶動K11 MUSEA客流量較前一星期同時段大增30%。除此之外，K11 MUSEA也持續優化其租戶組合，未來4年將有七大國際著名奢侈品牌於場內升級經營，擴大業務版圖，所佔總面積將超過3萬平方呎。至於位於河內道以「Z世代」為主要客群的K11 Art Mall，同樣不斷引入人氣品牌與內容，以鞏固其市場定位，同時為顧客提供多元和嶄新的體驗。

11 SKIES提供世界級娛樂設施

另一重點項目，位於香港國際機場航天城的旅遊娛樂地標11 SKIES也令人熱切期待。11 SKIES總樓面面積達380萬平方呎，落成後將提供全港最大的室內娛樂空間，面積約57萬平方呎，涵蓋八大世界級娛樂設施，如大中華區首個及大灣區唯一的「KidZania趣志家兒童職業體驗樂園」、全港首間動感影院「飛越天際」，以及柏靈頓熊主題室內親子遊樂體驗館「柏靈頓歷險樂園」等。首階段的娛樂設施預計明年第二季陸續開放。11 SKIES亦擁有三座K11 ATELIER甲級辦公大樓，並將綠色設計、智能科技和可持續發展融入建築當中，構建起高端的商業網絡。

值得一提的是，11 SKIES早前於國際權威金融雜誌《Euromoney》舉辦的「全球房地產大獎2023」中，獲選為全球及亞太區「最佳發展項目」。至於集團旗下甲級寫字樓品牌K11 ATELIER也於同一選舉中榮膺「最佳寫字樓發展商（香港）」，印證了新世界和K11於提高工作效率，促進合作交流和提升工作體驗方面的貢獻。

深圳K11 ECOAST體現可持續發展

作為最早進入內地市場的港資企業之一，新世界發展積極落實「聚焦深耕大灣區一線城市及長三角重點區域」的佈局，為粵港澳大灣區創建多項地標性建築。近年，集團亦於深圳前海發展K11於內地的首個旗艦項目K11 ECOAST。K11 ECOAST總面積近23萬平方米，涵蓋文化零售地標、多功能文化空間、新世代辦公空間辦公樓及海濱長廊，巧妙地融合藝術、商業和經濟可持續循環的生態氛圍，將文化與零售結合轉化為具有吸引力和功能性的商業空間。

K11 ECOAST開業後將會是深圳最大型的海濱文化藝術零售及購物中心之一。未來，K11的足跡亦會繼續擴展至大中華地區12個重點城市，合共34個項目，總面積則達到273萬平方米。

為持份者創造共享價值

環境、社會和管治（ESG）與可持續發展議題，遍受全球各界關注，而新世界發展於推動有關方面也不遺餘力。今年，新世界發展更獲美國《時代》雜誌評選為2024年度「全球最可持續發展企業」50強，亦是唯一能夠打入50強的香港企業。

集團一直致力在項目發展的生命週期，加入可持續發展方面的考慮因素，務求從規劃設計，以至營運管理等各階段均達致最佳實踐。集團亦訂立了「2030+可持續發展願景」，透過構建切合未來的場所、強化企業韌性及締造豐盛生活，為股東以至各界持份者創造長遠的共享價值，同時也為下一代締造更健康、更宜居的未來。

展望未來，新世界發展會持續加強與持份者的聯繫，及將ESG因素納入業務決策與營運中，以達致業務的可持續發展，並與社會同創共贏。

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