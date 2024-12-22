信和集團 秉持企業管治 創造長遠價值

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恪守優良企業管治 貫徹誠信可靠理念

集團非常重視可持續發展、企業誠信、商業道德操守及良好管治，並榮獲多個本地及國際環境、社會及管治評級及殊榮。集團於2020年公布《可持續發展願景2030》，至今目標達38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」，及氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）等國際倡議。

締造健康舒泰環境 實現淨零碳排放

集團致力實現更可持續、低碳未來的願景，繼於2022年發表全方位《減碳藍圖》，2023年獲科學基礎目標倡議組織（「SBTi」）認證科學基礎減量短期目標，彰顯集團對應對氣候變化及實現淨零碳排放的承諾。同年，信和置業成為首批簽署由商界環保協會推出的新升級版《BEC 零碳約章》的企業之一。集團旗下管理的15項物業已獲得香港綠色建築議會的「零碳就緒建築認證」計劃頒發「能源表現證書」，肯定了集團在減少溫室氣體排放和應對氣候變化方面的努力。

此外，集團積極實施智能管理系統提升物業的能源效益，在奧海城3期、藍灣廣場及中港城安裝了智慧平台PlantPRO，透過人工智能改善冷凍機組操作和保養，系統減少了機械通風及空調系統能源消耗約7%。集團亦響應政府推動電動車普及，於旗下管理物業安裝超過1,800個電動車充電站，為提供最多電動車充電站的香港地產發展商之一。

集團深明建築環境對身心健康的重要性，將健康舒泰及可持續發展考量融入發展項目，包括為旗下所有香港新建物業取得綠建環評認證及「WELL建築標準™」認證。當中，南區甲級商業項目Landmark South取得「WELL建築標準™」核心體鉑金級認證、住宅項目ONE SOHO及St. George’s Mansions則取得「WELL建築標準™」核心體金級認證、香港富麗敦海洋公園酒店獲得「WELL 建築標準™」金級認證，成為香港及內地首家獲「WELL建築標準™」認證的酒店。

推動創科生態圈發展 積極培育創科人才

集團支持港發展成為國際創新科技樞紐，在位於北部都會區核心地段的朗壹廣場開設全新「信和創意研發室」，提供驗證創新意念及科技的「沙池」平台，同時啟動The Spark創科交流平台，成為本地、大灣區和海外初創企業之間的重要橋樑。研發室自成立以來，已與超過800家初創企業合作探索新技術，為逾100項科技解決方案提供支持。

集團一向重視培育年輕創科人才，於2018年3月成立「香港創新基金」，提供全面創科生態系統，共建智慧及可持續發展的未來。基金自2022年起舉辦年度香港創科展，鼓勵學生從小培養創科精神，推動香港創科生態系統長遠發展，助香港發展成為國際創科樞紐。

推廣文化藝術傳承 共建關愛共融社區

集團致力透過保育、藝術和文化計劃，與社區建立更緊密連繫。今年，利東街舉行一年一度的「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會，以LED燈光取代煙火，承傳百年舞火龍傳統，並舉辦「舞龍文化體驗班」，讓大眾親身體驗這項非物質文化遺產的歷史和意義。此外，集團連續第2年參與「藝術@維港2024」大型戶外藝術活動，與本地藝術組織HKWALLS 攜手呈獻「流動光影」藝術展，在信和光影藝術幕牆展出糅合絢麗色彩、動態視覺效果及創新數碼藝術，啟發大眾欣賞藝術。

集團義工團隊「信和友心人」一直致力與社區夥伴合作，關懷有需要人士並提供適切支援。今年，義工隊在春節期間，探訪基層家庭、獨居長者、板間房及天台屋住戶，並與地區團體合作安排少數族裔家庭及兒童，到集團旗下酒店參與慶祝活動，延續節日歡聚、關愛共融的理念。

「逾半世紀以來，信和集團秉持『建構更美好生活』的使命，與社會同心前行。我們當繼續努力，共建更美好更可持續發展的社區。」— 信和集團副主席黃永光

信和置業自2012年9月起納入為「恒生可持續發展企業指數系列」成份股，並獲得 AA+評級。同時，自2019年度起連續4年入選為「大灣區可持續發展指數」企業10強。在推動企業可持續發展、提高環保績效、社會責任和企業管治方面的努力備受肯定，而近期信和置業取得評級包括：

． 香港首家發展商列入《Corporate Knights》「全球可持續發展企業100強」(2023及2024)

． 連續兩年獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數，躋身亞太區企業前列20% (2023及2024)

． 連續兩年獲納入標普全球（S&P Global）可持續發展年鑑 (2023及2024)

． 連續兩年獲MSCI環境、社會及管治指數「AA」評級 (2023及2024)

． 連續3年獲Sustainalytics評為「亞太區域ESG最高評級企業」(2022至2024)

． 獲全球房地產可持續標準(GRESB)頒發最高五星評級、「亞太地區多元化辦公室/住宅組別」位居首位 （2023）

． 獲《時代》雜誌和 Statista 評為全球最可持續發展企業之一 （2024）

． 於《明報》與環境社會及企業管治基準學會主辦的「環境、社會及企業管治大獎」獲頒「卓越ESG企業大獎」及「傑出可持續發展領袖大獎」(2023及2024)

． 獲香港上市公司商會(CHKLC)與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心(CCGFP) 頒發「環境、社會及管治卓越獎」(2020至2024)

． 於香港會計師公會(HKICPA) 主辦的「最佳企業管治及 ESG 大獎」榮獲「ESG評判嘉許」（2024）

． 於《彭博商業周刊/中文版》 與德勤合辦的「ESG領先企業大獎」獲「ESG 領先企業大獎︰市值超過200億港元」及「領先環保項目獎」(2020至2024)

． 於《亞洲公司治理》雜誌主辦的「亞洲卓越獎」獲獎(2011至2024)

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