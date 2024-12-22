moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

信和集團 秉持企業管治 創造長遠價值

【Presented by：WAW Creation】信和集團旗下信和置業有限公司 （00083） 成立於1971年，是香港主要地產發展商之一。逾半個世紀以來，集團一直致力「建構更美好生活」，透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」3個重點範疇，推動健康舒泰，頌揚匠心設計，將可持續發展融入業務各個層面，從建築規劃到綠色物業管理，從推動創科到承傳文化歷史，從關顧員工到服務社群，為持份者創造長遠價值，與社區同心發展，建構宜居、宜作、宜樂的社區。

Presented by：WAW Creation

恪守優良企業管治 貫徹誠信可靠理念

集團非常重視可持續發展、企業誠信、商業道德操守及良好管治，並榮獲多個本地及國際環境、社會及管治評級及殊榮。集團於2020年公布《可持續發展願景2030》，至今目標達38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」，及氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）等國際倡議。

締造健康舒泰環境　實現淨零碳排放

集團致力實現更可持續、低碳未來的願景，繼於2022年發表全方位《減碳藍圖》，2023年獲科學基礎目標倡議組織（「SBTi」）認證科學基礎減量短期目標，彰顯集團對應對氣候變化及實現淨零碳排放的承諾。同年，信和置業成為首批簽署由商界環保協會推出的新升級版《BEC 零碳約章》的企業之一。集團旗下管理的15項物業已獲得香港綠色建築議會的「零碳就緒建築認證」計劃頒發「能源表現證書」，肯定了集團在減少溫室氣體排放和應對氣候變化方面的努力。

此外，集團積極實施智能管理系統提升物業的能源效益，在奧海城3期、藍灣廣場及中港城安裝了智慧平台PlantPRO，透過人工智能改善冷凍機組操作和保養，系統減少了機械通風及空調系統能源消耗約7%。集團亦響應政府推動電動車普及，於旗下管理物業安裝超過1,800個電動車充電站，為提供最多電動車充電站的香港地產發展商之一。

集團深明建築環境對身心健康的重要性，將健康舒泰及可持續發展考量融入發展項目，包括為旗下所有香港新建物業取得綠建環評認證及「WELL建築標準™」認證。當中，南區甲級商業項目Landmark South取得「WELL建築標準™」核心體鉑金級認證、住宅項目ONE SOHO及St. George’s Mansions則取得「WELL建築標準™」核心體金級認證、香港富麗敦海洋公園酒店獲得「WELL 建築標準™」金級認證，成為香港及內地首家獲「WELL建築標準™」認證的酒店。

推動創科生態圈發展 積極培育創科人才

集團支持港發展成為國際創新科技樞紐，在位於北部都會區核心地段的朗壹廣場開設全新「信和創意研發室」，提供驗證創新意念及科技的「沙池」平台，同時啟動The Spark創科交流平台，成為本地、大灣區和海外初創企業之間的重要橋樑。研發室自成立以來，已與超過800家初創企業合作探索新技術，為逾100項科技解決方案提供支持。

集團一向重視培育年輕創科人才，於2018年3月成立「香港創新基金」，提供全面創科生態系統，共建智慧及可持續發展的未來。基金自2022年起舉辦年度香港創科展，鼓勵學生從小培養創科精神，推動香港創科生態系統長遠發展，助香港發展成為國際創科樞紐。

推廣文化藝術傳承 共建關愛共融社區

集團致力透過保育、藝術和文化計劃，與社區建立更緊密連繫。今年，利東街舉行一年一度的「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會，以LED燈光取代煙火，承傳百年舞火龍傳統，並舉辦「舞龍文化體驗班」，讓大眾親身體驗這項非物質文化遺產的歷史和意義。此外，集團連續第2年參與「藝術@維港2024」大型戶外藝術活動，與本地藝術組織HKWALLS 攜手呈獻「流動光影」藝術展，在信和光影藝術幕牆展出糅合絢麗色彩、動態視覺效果及創新數碼藝術，啟發大眾欣賞藝術。

集團義工團隊「信和友心人」一直致力與社區夥伴合作，關懷有需要人士並提供適切支援。今年，義工隊在春節期間，探訪基層家庭、獨居長者、板間房及天台屋住戶，並與地區團體合作安排少數族裔家庭及兒童，到集團旗下酒店參與慶祝活動，延續節日歡聚、關愛共融的理念。

「逾半世紀以來，信和集團秉持『建構更美好生活』的使命，與社會同心前行。我們當繼續努力，共建更美好更可持續發展的社區。」— 信和集團副主席黃永光

信和置業自2012年9月起納入為「恒生可持續發展企業指數系列」成份股，並獲得 AA+評級。同時，自2019年度起連續4年入選為「大灣區可持續發展指數」企業10強。在推動企業可持續發展、提高環保績效、社會責任和企業管治方面的努力備受肯定，而近期信和置業取得評級包括：

． 香港首家發展商列入《Corporate Knights》「全球可持續發展企業100強」(2023及2024)

． 連續兩年獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數，躋身亞太區企業前列20% (2023及2024)

． 連續兩年獲納入標普全球（S&P Global）可持續發展年鑑 (2023及2024)

． 連續兩年獲MSCI環境、社會及管治指數「AA」評級 (2023及2024)

． 連續3年獲Sustainalytics評為「亞太區域ESG最高評級企業」(2022至2024)

． 獲全球房地產可持續標準(GRESB)頒發最高五星評級、「亞太地區多元化辦公室/住宅組別」位居首位 （2023）

． 獲《時代》雜誌和 Statista 評為全球最可持續發展企業之一 （2024）

． 於《明報》與環境社會及企業管治基準學會主辦的「環境、社會及企業管治大獎」獲頒「卓越ESG企業大獎」及「傑出可持續發展領袖大獎」(2023及2024)

． 獲香港上市公司商會(CHKLC)與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心(CCGFP) 頒發「環境、社會及管治卓越獎」(2020至2024)

． 於香港會計師公會(HKICPA) 主辦的「最佳企業管治及 ESG 大獎」榮獲「ESG評判嘉許」（2024）

． 於《彭博商業周刊/中文版》 與德勤合辦的「ESG領先企業大獎」獲「ESG 領先企業大獎︰市值超過200億港元」及「領先環保項目獎」(2020至2024)

． 於《亞洲公司治理》雜誌主辦的「亞洲卓越獎」獲獎(2011至2024)

www.sino.com

香港傑出上市企業特輯