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九龍倉走入社群 商校攜手 支持基層中學生

【Presented by：WAW Creation】九龍倉集團有限公司 （0004）始創於1886年，是香港第十七間註冊的公司，亦是目前本港第七間歷史最悠久的企業。恒生指數在1960年代成立時，九龍倉已獲納入首批成份股的三十間公司之中，一直堅守「創建明天」理念。

九龍倉多年來致力回饋社會，除了純捐款支援慈善機構工作外，更提倡「社、企共勉」（Business-in-Community），推動商界入社群。年輕人是社會的未來楝樑，是香港的希望，集團2011年起啟動為基層中學生提供額外資源和機會的「學校起動」計劃。此計劃採用一校一機構的協作模式，過去十三年，九龍倉義工隊夥拍的中學之一，是位於油塘之天主教普照中學，雙方緊密合作，因應校本需要，為學生籌劃不同活動和提供適切支援。

Presented by：WAW Creation

結伴同行 夢想成真

當中，九龍倉與普照中學於2012年起合辦「結伴同行師友計劃」，旨在讓企業義工（藍朋）與學生（青友）透過多元化活動，增進彼此交流分享，擴大生活圈子，至今參與學生已超過130人。本年度師友計劃已組織了多個活動，包括欣賞話劇和演奏會、參與商界晚宴、工作坊和義工活動等。

林希卓是首屆「結伴同行師友計劃」的參與學生，他從「學校起動」計劃的活動中獲啟發，立志成為飛機師。他獲「學校起動」計劃頒發獎學金，在香港科技大學修讀工程。畢業後他獲本地龍頭航空公司聘用，現正身處澳洲接受機師培訓，朝着人生目標邁進。他說∶「我在初中時參加『結伴同行』計劃，認識我的『藍朋』Kevin，當時不知道他是公司高層，只覺得他平易近人，陪伴我參加不同的活動並與我分享人生經驗，我不會忘記與他相處的日子。現在我已踏入社會工作，希望他日也能夠像藍朋一般，幫助有需要的人。」

職場體驗 邁向青雲路

每年暑假「學校起動」計劃舉辦「職場體驗」，讓學生在不同行業的機構實習，汲取職場經驗，及早認清志向。張穎淇是天主教普照中學舊生，當年她把握中學最後一個暑假申請到九龍倉企業傳訊部實習。經過三星期的實習生活，由沒有清晰志願至逐漸對新聞及傳播產生興趣，升讀大學時更選修新聞與傳理系。現時她正在香港中文大學修讀企業傳播社會科學碩士課程。

優化設施 學習氣氛更濃

通過「學校起動」計劃的資助，普照中學先後設立摘星閣、英語閣和中文閣，優化學習環境，推動學習氛圍。天主教普照中學校長袁玉蘭說∶「我校透過『學校起動』計劃與九龍倉這大機構連結起來，讓學生得到很多課堂上沒有的學習及接觸社會的機會。我校與九龍倉一起走過十三個年頭，沿途遇上許多有心有力之士，也見證不少振奮人心的故事，非常感恩。」

九龍倉是公益金的長期支持機構，連續四年位列「年度最高籌款機構」三甲。集團更連續十三年獲「商界展關懷」標誌。2011年，集團另推出多個促進青少年發展的項目，包括建築設計實習計劃和九龍倉全港中學生繪畫比賽，並贊助「無止橋慈善基金」，招募中港學生一起在內地當義工，促進中港兩地建立心橋。

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