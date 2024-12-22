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華潤電力加速綠色轉型 建設具有全球競爭力「世界一流」清潔能源企業

【Presented by：WAW Creation】近年全球天氣極端變化，電力需求激增，如何打造「金山銀山的綠水青山」，不但是全球焦點，更是不少國家以至相關企業的願景。

目前中國在綠色電力領域居世界首位，非碳能源發電量佔全球約37%；在今年7月，更出台了《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，提出一系列舉措。

一向以「國家所需、地方所長、華潤所能」為目標的華潤電力，則緊抓歷史機遇，深入踐行「四個革命、一個合作」能源安全新戰略和「雙碳」目標要求，穩妥推進能源綠色低碳轉型、加強化石能源清潔高效利用、大力發展非化石能源、加快建立新型電力系統，以打造綠色電力、清潔能源。

「十四五」期間，華潤電力提出並踐行「1237」戰略。圍繞「建設具有全球競爭力的世界一流的清潔能源企業」總體目標，立足「清潔能源供應商」及「綜合能源服務商」定位，持續推進清潔高效發電、綜合能源服務及能源科技創新三大業務。

Presented by：WAW Creation

加快風電光伏發展

在清潔發電方面，華潤電力聚焦區域、分省施策，加快風電光伏發展，重點是做好西北陸上風光基地項目和海上風電集群的開發建設力度，加快推動自身的清潔低碳轉型。

加快「三電一節能」

在綜合能源服務方面，華潤電力以客戶能源需求為導向，緊扣電能和碳能的聚合，加快「三電一節能」綜合能源服務業務拓展，聚焦工業園區、城市公共建築、交通等應用場景，開展儲能、充換電、分散式供電服務，搭建柔性靈活、智能融合的虛擬電廠系統，開展節能服務、碳資產管理，不斷擴大用戶端業務增長規模。

解決能源科技痛點

在能源科技方面，華潤電力從解決行業痛點和業務實際需求出發，開展技術路線的佈局驗證，探索有商業價值的技術解決方案，依託內部場景優勢，火電、新能源、儲能、氫能、CCUS等領域開展科技創新成果示範，逐步培育技術驅動的新增長。

成果斐然  繼續前行

「十四五」以來，華潤電力綠色轉型取得一定成效，為公司高品質、可持續發展儲備重要戰略資源。結構調整上，截至2024年6月底，華潤電力運營裝機容量8,031萬千瓦，運營權益裝機容量6,276萬千瓦，其中，可再生能源運營權益裝機2,466萬千瓦，同比增長29.9%，裝機佔比39.3%，較「十四五」初期有明顯提升。此外，作為一家向股東負責任的公司，華潤電力在業績表現上，整體亦優於同行，以2024年上半年計，華潤電力營業額為511億港元，權益淨利潤約為93.6億港元，同比上升38.9%。可再生能源業務核心利潤貢獻55.6億港元。

推進能源綠色低碳轉型

此外，自「十四五」以來，華潤電力積極推動煤電三改聯動，落實大規模設備更新行動。截止2023年，共計完成節能降碳改造718.5萬千瓦、靈活性改造1,820.5萬千瓦、供熱改造 1,473萬千瓦，大幅超出公司「十四五」規劃煤電機組改造升級實施目標，超額完成國家發改委、國家能源局下達的年度「三改聯動」任務目標。

目前，華潤電力節能降碳達標機組共60台  3,246.5萬千瓦，佔比74%；靈活性達標機組共71台3,799萬千瓦，佔比86%；對外供熱機組共80台3,977萬千瓦，佔比90%，高於全國平均水準。合計增加機組深調能力206.4萬千瓦，新增供熱量1,723萬吉焦，供電煤耗平均下降1.35克/千瓦時，實現了設備可靠性、能效水準、數字化智能化水準大幅提升，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源轉變，以加快建設新型電力系統。

實現雙碳目標的部署和安排

在實現雙碳目標方面，華潤電力也進行了一系列部署和安排。

一是制定《華潤電力碳達峰、碳中和行動方案》，提供路徑指導。

二是成立「雙碳」領導小組和工作小組，在組織保障和資金支援層面給予支持。

三是大力發展風電、光伏等清潔能源，持續優化能源結構，力爭「十四五」期間新增40吉瓦可再生能源並網容量，預計至2025年末，可再生能源裝機容量佔比將超過50%。

四是制定設備更新重點項目計劃，涉及煤電三改聯動、燃煤耦合生物質發電、火電設備安全更新改造、數字化智能化升級、風電場「上大壓下」升級改造、清潔供暖設備更新改造等，減少碳排放。

五是大力發展分散式光伏、儲能等綜合能源業務，努力向綜合能源服務商轉型。六是積極推動能源科技創新，加大數字化與智能化在煤電和新能源項目的利用，提高生產效率；同時推動碳捕捉利用與封存（CCUS）技術的應用。

隨着全球能源轉型和「雙碳」目標的推進，華潤電力將繼續秉承「賦能綠色發展，共創低碳生活」的企業使命，為推動全球能源轉型和可持續發展目標的實現作出更大貢獻。

「1237」戰略

華潤電力的「1237」戰略，包含以下重點：

1指「十四五」期間可控裝機容量超一億千瓦；

2指兩商定位，即清潔能源供應商+綜合能源服務商；

3指三大業務，即清潔高效發電、綜合能源服務、能源科技創新；

7指七種能力，包括資源獲取能力、高效建設能力、卓越運營能力、客戶服務能力、數字化能力、科技創新能力及組織保障能力。

積極發展光伏 集中和分散式並舉

中國的光伏發展在全球綠色電力領域中佔據領先地位，華潤電力作為該領域的積極參與者，也取得了一定的成績。

原因無他，一是華潤電力深耕資源稟賦優質區域，推動裝機容量顯著增長，堅持集中式和分散式光伏並舉發展，聚集新能源資源富集區域，著力獲取有外送通道配套的光伏基地項目；在中東南部，重點開發布局「農光、藥光、漁光互補光伏」項目；聚焦經濟發達區域，拓展工業園區、經濟開發區等用能場景，因地制宜推動分散式光伏多場景融合開發、創新發展。

「十四五」以來，華潤電力累計獲取光伏指標超3,000萬千瓦、運營權益裝機容量已達到500萬千瓦，在建容量801萬千瓦，已落地超過100個綜合能源項目，服務範圍涉及分散式光伏、儲能、高效能源供應、天然氣分散式等，顯示出良好的增長勢頭。

創新實現多點突破  縱深推進

二是強化科技創新，推動能源科技自立自強，華潤電力不斷加快建立科技創新體系，先後承接國家能源局光伏相關科研課題，開展近海漂浮式光伏發電成套關鍵技術研發與示範，完成全球首次構網型光儲系統現場測試，為系統穩定運行探索了新路徑，科技創新實現多點突破、縱深推進。

未來，華潤電力將繼續加大在光伏等新能源領域的投資力度，推動光伏行業健康可持續發展，通過引進和研發先進技術，提高光伏電站的發電效率和運行穩定性。

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