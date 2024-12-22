華潤啤酒積極實現綠色生產 釀造高端美酒兼優良企業文化

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華潤啤酒（控股）有限公司公司秘書及投資者關係總監梁偉強表示：「美味的啤酒可以滿足市場的需求量，而高質量的白酒可以為公司創造更高品牌價值，尤其是現時具規模的白酒生產基地大部分為地方企業所擁有，當中仍然有很大的發展潛力。通過華潤啤酒的整合，配以完善的銷售網絡及成熟的營運管理，有信心能夠提升中港兩地消費群對白酒的認知度。」華潤啤酒重視品牌效應，結合良好的品牌聲譽、營銷渠道管理及精細化地推廣白酒，務求提升白酒產品的市場地位，同時為白酒行業注入改革的動力。

智能化生產提質減廢

華潤啤酒積極開拓白酒業務領域時，穩健的啤酒業務同樣不斷精益求精，例如採用智慧化生產管理及推動ESG措施，讓其產品市場佔有率保持前列位置。其應用智慧科技層面，不只於使用手機應用程式進行網購銷售，是從採購物料、生產、物流運輸、零售及後台服務等，都用數字化管控，其好處是提高產品質量，減少浪費物料及水耗等，藉以提升ESG措施的成效。

安徽省蚌埠市的工廠就是華潤啤酒的碳中和工廠之一，更是智能化生產的實例。其產能約100萬千升啤酒，實行智能化生產後，所需人員數量只需150人，智能化系統不僅在生產過程能自動採集資料，而且可追溯品質、能耗等數據。工廠設置有包裝的集中控制室，能夠全面監控與指揮，協調生產現場，保障生產線順利、有效率運作。梁偉強指出，公司有62間啤酒生產工廠，現時有兩間工廠達到「碳中和工廠」級別，這是很好的參考例子及可以複製其成功經驗到其他生產線，陸續建設更多碳中和工廠。而重要合作夥伴「喜力®」同樣重視ESG發展，公司與喜力®已經成立ESG工作小組，共同探討減少碳排放、能耗等多重目標。

華潤啤酒另一項備受同業讚賞的舉措，是在武漢增設「碳中和研究中心」，其研究所得的成果不只可以加強華潤啤酒生產過程的碳中和能力，還會定期與業界交流，全力協助釀酒業界提高碳中和的效果，為國家達成「雙碳」目標貢獻力量。

華潤啤酒不只支持行業可持續發展，更利用自身的優勢回饋社會，通過捐贈價值人民幣120萬元的啤酒糟等物資，支持四川省涼山彜族自治州雷波縣實施「基礎肉牛銀行模式」產業扶助方案，推動肉牛養殖產業發展，改善當地人民生活質素；在香港亦與多個慈善團體合作，協助青少年發展音樂才華，又在今年慶祝香港回歸祖國的日子，舉辦了「基層樂融融七一派福袋」活動等，多層面服務社會。

匠心釀酒決勝高端

今年是華潤啤酒「3+3+3」發展戰略中最後一個「3」年（2023-2025年），公司會堅持與喜力®攜手提升高端化市場的地位，積極為利益相關方創造更高回報。梁偉強預計經濟周期或有波動，但是相信在經濟周期中具規模及實力的企業能夠脫穎而出，積極優化各項管理策略，洞察市場消費行為的轉變，從而為消費者提供個性化、差異化的產品，滿足消費者多變需求。現時消費者傾向追求性價比較高的產品，重視產品所帶來的價值，例如產品具地域的獨特性、相對其他同類產品提供更健康的選擇或產品為針對性消費群口味設計等，都增加獲得消費者選購的機會。未來數年，公司會繼續堅持產品走高端化的路線，在推廣大單品的同時，會加入適合小眾市場的高質量產品。今年年底，位於深圳的華潤啤酒總部的生產線將投產高端手工啤酒，預計明年推出，以滿足不同消費群的需要。至於白酒業務方面，公司會依託啤酒業務的銷售渠道優勢，擴展與升級銷售網絡，積極結合餐飲市場以擴大白酒業務。

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