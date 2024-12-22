港鐵四十五載 以鐵路連繫社區 積極推動發展 共建無限未來

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持續創新 劃時代的交通成就

港鐵自1979年10月首條鐵路綫通車以來，透過不斷的擴展和創新，形成了一個涵蓋9條本地鐵路綫的龐大網絡，連同機場快綫、高鐵（香港段）、行走新界西北的輕鐵網絡以及港鐵巴士，每日平均接載超過500萬人次，為市民的日常出行提供了極大的便利。這一成就不僅是本港交通運輸的里程碑，更是社會經濟發展的重要推手。

在這段歷程中，於2016年通車的南港島綫標誌著鐵路網絡正式連接全港18區。2021年，屯馬綫全綫通車，實現了東西南北的全面貫通，進一步提升了交通效率。隨著2022年「百年鐵路」東鐵綫正式過海，金鐘站變成四綫轉乘的重要樞紐，港鐵網絡愈加完善，為市民提供了更為便利的出行選擇。

創造價值 鐵路與社區深度融合

港鐵除了在交通運輸方面取得了卓越成就，更將鐵路與社區發展緊密結合，致力於為香港建設多個以人為本的可持續發展社區。這一理念不僅涉及鐵路的建設，還包括與住宅、商業、購物、消閒和社區設施的整合，從而提升居民的生活質素。早期的德福花園與德福廣場、杏花邨與杏花新城、綠楊新邨與綠楊坊等項目，都是充分考慮到居民的日常生活需求，並隨著社區的發展而不斷更新和活化。最近開幕的嶄新商場THE SOUTHSIDE和圍方，更是響應社區發展需求的典範，進一步提升了生活質量。

事實上，在「以鐵路為骨幹」的發展方向下，港鐵持續積極配合政府的長期規劃，以「建設無限未來」的願景，全力推進新鐵路項目，加強本港鐵路網絡，有效連繫和建設社區。自2023年年中起，東涌綫延綫、小蠔灣站、東鐵綫古洞站、屯門南延綫及屯馬綫洪水橋站工程已陸續有序展開，這些新建設將滿足未來社區的交通需求，並帶動周邊經濟的發展。

具體而言，東鐵綫古洞站設於上水及落馬洲站之間，將來會成為古洞北新發展區的公共交通樞紐，這一項目於去年動工，屆時將是港鐵網絡中的第100個車站。至於東涌綫延綫，將支持東涌東新發展區及東涌西社區的長期人口增長，完善北大嶼山與港九新界的鐵路接駁。而屯馬綫洪水橋站的建設，則預計於2030年竣工，服務未來洪水橋及厦村新發展區的居民，顯示出港鐵對未來發展的前瞻性規劃與承諾。

盛大活動 與眾同樂慶祝45周年

為慶祝通車四十五周年，港鐵於今年舉辦了多項盛大活動，邀請社會各界共同回顧多年來香港鐵路網絡和以鐵路為核心的社區發展。港鐵希望透過這些活動，積極回饋社區，增強社會的凝聚力。其中，「『乘』功之道」獎學金計劃撥出五百萬港元，以表彰學業成績優異、熱心社區服務的學生，鼓勵年輕人發揮潛能，成為未來工程及鐵路行業的人才。此外，港鐵自年初起陸續推出多項活動，與市民共同慶祝這一特別的日子，例如紅磡站內推出的「『站見』鐵路展」及九月舉辦的「Chill Fun鐵路樂園」嘉年華等，讓乘客可以重溫往昔情懷，讓更多不同群眾享受到活動的樂趣，進一步拉近港鐵與市民之間的距離。

除此之外，在十月舉行的「港鐵四十五周年慶祝酒會」上，港鐵亦邀請了政府官員、社會賢達及各界翹楚共聚一堂，回顧港鐵45年來透過營運、興建鐵路及建設社區與香港一同成長。這次盛會是對過去成就的肯定和慶祝，也是對未來的展望，港鐵將繼續秉持「建設無限未來」的願景，推動新鐵路項目，進一步完善香港的交通網絡，並積極響應政府的發展策略，致力於建設更加美好的未來。

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