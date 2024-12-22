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豐盛生活服務 以客為先 專業創新 帶來更優質生活

【Presented by：WAW Creation】隨着城市發展，市民對物業管理、設施維護及生活服務的要求日益提高。豐盛生活服務秉持「以人為本」的核心價值，持續配合市場需求，在服務質量、創新技術及社會責任方面取得卓越成績，不僅創造更美好的生活環境，滿足市民對高質量生活的需求，並在可持續發展的道路上不斷前行。

Presented by：WAW Creation

服務以人為本 發展人才

豐盛生活服務是一家在香港深耕多年的企業，以其專業創新的綜合服務模式建立了良好的聲譽，成為業界的佼佼者。集團的業務範疇分為物業及設施管理、機電工程及綜合生活服務，旗下擁有多間專業成員公司，包括富城集團、僑樂集團、惠康服務集團、遠東工程服務、豐盛環保集團、新域保險集團、大眾安全集團、晉翔項目服務及豐盛機電工程集團，各公司在各自的領域中保持着市場領先地位。集團的成功不僅體現在廣泛的業務範疇，更在於其健全的營運架構及行之有效的三環互動策略，包括人才培訓及發展、職業安全與健康，以及持份者互動。

隨着香港市民對服務質素要求的提升，豐盛生活服務不斷提高服務質量，為市民帶來更優質的生活體驗。在人才發展方面，集團不斷審視和優化各業務部門的組織框架，以提高管理能力，特別是在培養年輕人才方面，集團度身定製的培訓計劃在2024財政年度增加了28%，達到204,929小時。

為確保工作安全，集團採用先進的技術，致力培養員工的警覺文化，有助降低潛在的風險。在2024財政年度，集團的安全培訓時數增至73,800小時，增幅逾四成，不僅提升了員工的安全意識，也為市民提供了更安心的服務環境。

此外，豐盛生活服務積極與志同道合的持份者建立策略夥伴關係，這種互動和長期的合作關係對於實現可持續發展至關重要。集團在發展策略、財務資源及社區關懷等方面的努力，達致其企業管治政策的成效。

融合科技優勢 服務專業

豐盛生活服務的業務遍及中港澳，擁有超過25,000名員工，每年營業額逾80億港元。憑藉集團的專業優勢及各成員公司的技術知識，建構了強大的服務網絡。豐盛生活服務的成員公司均已獲得業界認可的證書及專業牌照，包括ISO 9001、ISO 14001及BEAM等資格，並採納嶄新的科技及營運模式，包括建築信息管理系統（BIM）、FioTec、半自動高架鑽孔機（SkillDrillMachine）、管理易（ComEasy）、無人機、SmartUrban及機電維修保養系統MSS 2.0。這些認證不僅提升了整體的服務水平，其創新服務更能滿足市場的需求。

履行社會責任 有效管治

面對全球對環境、社會及企業管治（ESG）議題的關注，豐盛生活服務成立了其可持續發展委員會，制定整體可持續發展策略並定期檢討。集團在內部實施節能減排計劃，在客戶層面推廣綠色生活方式，以提升社會的環保意識。豐盛生活服務在其ESG倡議方面的努力，已獲得無數獎項和肯定，如環境運動委員會的香港綠色機構認證、環保促進會的聯合國可持續發展目標香港成就獎、香港社會服務聯會的「商界展關懷」標誌等，彰顯了集團在可持續發展方面的承諾。

此外，豐盛生活服務的回饋社會精神不僅體現在業務運作中，更延伸至推動員工參與社群，包括每年與不同社福機構合作舉辦超過10年的「豐盛關懷日」。多年來，集團一直鼓勵員工參與各類義工服務，尤其是針對兒童、長者及弱勢社群的項目。

展望未來，豐盛生活服務將繼續專注於運用其核心實力，以提高顧客滿意度，並確保業務持續增長及提升盈利能力。

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