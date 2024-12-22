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阿里巴巴藉科技改善生活 AI創新引領普惠發展新時代

【Presented by：WAW Creation】阿里巴巴集團成立25年至今，集團一直秉持「讓天下沒有難做的生意」的使命，積極推動技術創新，促進產業高效經營和數字化轉型，並通過應對社會挑戰而獲得自身發展。全球正迎來人工智能（AI）新時代，阿里巴巴聚焦AI創新和應用，利用其深厚的數字技術和平台能力，支持無障礙服務、醫療、適老化和中小微企業等普惠發展，與社會各界攜手構建更優質的美好生活。

Presented by：WAW Creation

醫療AI助力早期癌症及疾病篩查更高效

阿里巴巴多年來一直發揮科技優勢，以醫療AI為又一實例。及早發現及診斷腫瘤，對提升患者生存率至關重要。然而，傳統早期篩查方式有不少限制，醫學上的依從性普遍較低。「癌症之王」胰腺癌早期無明顯症狀，80%病例在發現時已屬晚期，平均5年生存率僅為10%，已成為中國乃至全球生存率最低的惡性腫瘤。有見及此，阿里巴巴聯合全球十多家頂尖醫療機構，推出DAMO PANDA人工智能模型，實現高效的胰腺癌早期篩查，在超過兩萬例患者的驗證中判斷存在病變及無病的準確率分別達92.9%及99.9%。這是胰腺癌早期篩查難題上的一大突破，成果更在國際科學頂級期刊《自然醫學》刊出。在一項涉及兩萬多人的真實病例回顧性試驗中，該AI模型發現31例臨床漏診病變，有兩例早期胰腺癌病患已完成手術治癒。該技術已在中國浙江省麗水市當地醫院啟動公益試點合作，輔助醫生進行胰腺癌等多種疾病的篩查。

此外，阿里巴巴旗下醫療AI團隊積極投入研究，與全球頂級醫療機構合作，利用AI技術探索經濟高效的「平掃CT+AI」多癌早期篩查新方法，通過CT掃描早期檢測胰腺癌、食道癌、肺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌和大腸癌等七種常見癌症，並取得顯著進展。

為應對俗稱「認知障礙症」的阿爾茨海默病，阿里巴巴聯同中國老年保健協會阿爾茨海默病分會（ADC）合作，讓長者通過手機小程序進行網上AI篩查，並提供個性化的分析和建議，推薦鄰近專家作分析診療。最近，集團更進一步利用虛擬人技術、智能問答，豐富長者人群及家屬在「預防 – 診治 – 干預 – 照顧」全閉環的知識內容和問答支持。項目專業性和社會價值備受權威機構肯定，在內地《中華老年心腦血管病雜誌》和國際《Alzheimer’s & Dementia》發佈論文，更榮獲「世界互聯網大會公益典型案例」。截至2024財年，項目已在杭州、上海、武漢等320多個城市，累計服務超過29萬位長者。

科技賦能解決社會問題  服務普惠發展

為解決殘障人群和弱勢群體出行的不便，高德地圖早於2022年11月推出「輪椅導航」，讓用家在導航時避開台階、陡坡，優先規劃設有無障礙設施的路線，方便殘障人士出行。高德地圖今年更推出視障導航，化身視障人群的第二雙眼睛，新增手語無障礙公共服務點位信息指引，為他們打開嶄新「視」界。截至今年11月，「輪椅導航」為用戶提供超過1.5億次無障礙路線規劃，覆蓋中國58個城市。在支援長者方面，高德地圖已在37個內地城市的社區、醫院等長者經常活動的場所，建立超過5,600個助老暖心車站方便出行，並發放助老就醫出行補貼超過8,000萬元人民幣。

阿里巴巴同樣關注自閉症兒童「星寶」的需要，推出關注自閉症兒童的公益AI繪本工具「追星星的AI」，利用通義家族大模型等AI能力，聯合專業干預機構和專家，為自閉症兒童個性化訂製趣味及社會故事教學繪本。自閉症即自閉症譜系障礙，在內地又稱為孤獨症，而自閉症兒童被稱為「星寶」。該AI繪本工具輔助家長和特殊教育老師進行教學和陪伴，自6月上線至今，已服務星寶群體等近20萬人次。

在電商領域，淘寶及天貓平台為視障人士升級讀光OCR的讀屏功能，將原本只存在於圖片裡的款型等商品資訊進行語音轉化，實現「聽圖購物」，為超過26萬名視障人士提供服務。目前，淘寶平台約有10萬名殘障商家，其中70%至80%為小微商家。淘寶積極助力殘障商家克服經營挑戰，聯合阿里巴巴公益基金會發佈「萬人殘疾人商家創就業助力計劃」，提供免費電商課程培訓，並向平台上所有認證的殘障商家提供3個月免費使用運營店舖AI工具「生意管家」的權益。

支持逾萬殘疾人士獲得收入

阿里巴巴還在其他領域應用科技推動普惠發展。通過科技的方法，阿里巴巴雲客服項目為殘障人士提供定向培訓與支持，讓殘障人士能在家獲得收入，連續10年開展居家客服招募，目前吸納超過2,430名殘障人士。餓了麼推出「無聲騎手關懷項目」，專門為聽障騎手推出無障礙溝通系統，其活躍無聲騎手人數增至逾5,000位。餓了麼推出電子溝通卡、智能外呼等功能，解決聽障人士「聽不見、說不出」的難題，為他們提供平等就業的機會，多角度協助聽障騎手在餓了麼平台獲得收入。另外，餓了麼「築夢餐廳」公益項目對積極接納殘疾人士就業的餐飲商戶，給予一對一外賣培訓、代營運陪跑、包裝設計等系列扶持，已為手語咖啡店、融愛星麵館等11家殘疾人士就業店舖提供支持。

今年5月，淘票票平台聯合阿里巴巴公益推出「輪椅友好廳」標註功能，協助殘疾人士實現影院無障礙觀賞電影，目前已在北京、上海、杭州三地標註60多個「輪椅友好廳」。優酷的無障礙劇場亦為視障人士提供無障礙影視作品，相關作品總量超過8,000部。目前，阿里巴巴旗下15款app已完成無障礙升級改造，8款app或產品功能獲無障礙國家一級標準認證。

員工身體力行參與公益

阿里巴巴鼓勵員工人人參與公益，在人人3小時公益文化倡導下，2024財年的員工總志願時達262,272小時，員工自發成立的活躍公益幸福團達119個，共發起2,227場活動，帶動184,665人次參與公益。同時，集團發揮數字平台的優勢在全社會搭建起廣闊的公益生態，年內電商平台上的「公益寶貝」項目吸引逾187萬商家和逾4.7億用戶參與，淨捐贈額約2.9億元人民幣。

阿里巴巴在AI和科技領域不斷創新、實現普惠，同時亦支持中小微企業實現可持續發展。無論在醫療、出行、電商還是公益方面，阿里巴巴的AI技術都發揮重要作用，為社會帶來實實在在的改變。未來，阿里巴巴將繼續致力提升AI和科技能力，推動更公平和可持續的發展，為社會帶來更多福祉。

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