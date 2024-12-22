香港會計師公會： 推動港企業管治跟國際標準接軌

明報記者：袁國守

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辦最佳企業管治及ESG大獎

歐振興表示，公會積極推動和提升香港的企業管治水平，主要措施包括：1. 推出最佳實務專業指引：製作及發布一系列研究報告和實務指引；2. 推廣和舉辦活動：舉辦「最佳企業管治及ESG大獎」，從而提高本地市場對企業管治及可持續披露準則意識；3. 代表業界發聲和倡議：對企業管治相關，或涉及企業管治的諮詢文件和提案提出意見及倡議，例如香港交易所於2024年6月就有關《企業管治守則》及相關《上市規則》條文檢討的諮詢；4. 參與國際交流：參加對外和國際活動，並與其他專業和監管機構合作推動香港的企業管治。

歐振興指出，香港會計師公會早於2000年已經開始舉辦「最佳企業管治及ESG大獎」，以嘉許將企業管治和環境、社會及管治（ESG）融入業務價值、發展策略及日常營運，並在實踐和披露方面表現卓越的上市公司及公營機構。此外，有些企業就機構文化、願景及價值觀有清晰的描述、致力塑造優質的企業文化；部分企業亦對風險管理及內部監控系統進行定期檢討，確保公司有足夠能力應付業務風險。另一方面，亦有企業已採取行動，確保僱員的意見獲董事會充分考慮，例如任命員工敬業總監（Workforce Engagement Director）作為僱員與管理層之間溝通的重要橋樑。

然而，歐振興表示，維持高水平的企業管治及ESG表現是一個持之以恒的過程，因此當中必定有進步空間，尤其是在應對新興風險管理及如何將ESG因素融合於機構不同業務範疇。公會積極提倡從多方面着手提升企業管治，包括：1. 強化董事會職能：董事會成員應具備適當的技能和經驗，並定期接受培訓，並確保公司根據香港交易所的《企業管治守則》及《上市規則》，委任獨立非執行董事等角色；2. 優化公司治理架構：確保公司治理架構清晰明確，並定期檢討和更新，同時確保董事會成員在年齡、種族、性別等方面多元化；3. 提升內部監控：建立有效的內部控制系統，以確保公司運營的合規性和效率；4. 加強風險管理：確保公司有一套完善的風險管理機制，以有效應對潛在風險，尤其因應科技應用日益普及，包括人工智能在內的新技術，正重塑企業的經營模式。

建議從資訊披露着手改善

公會建議，企業可加強資訊科技及網絡安全披露，並涵蓋與業務風險關連的關鍵領域，例如企業的資訊科技及網絡安全策略。此外，公會建議提升透明度和溝通，確保公司的治理過程透明，並與股東和其他利益相關者保持良好的溝通。隨着企業管治最佳實務和投資者的期望不斷演變，公會認為，本港企業在披露企業管治及網絡安全相關資訊，以及在提供合規培訓方面有進一步提升的空間。

歐振興表示，以公會的觀察，一些公司在其企業管治披露中提供較籠統或所謂「樣板披露」，這些陳述可能足以符合最低合規要求，但對於投資者及其他持份者而言，用於決策的資訊並不足夠。此外，用於檢討風險管理和內部控制系統是否有效的資訊亦有所不足，而這些資訊對企業透明度和問責性相當重要。歐振興還指出，隨着電子商務、加密貨幣在全球漸趨普及，為網絡犯罪分子洗錢活動提供了方便之門，企業需要確保在資訊科技及網絡安全符合最高的道德和法律標準，這涉及建立完善的合規管理體系，包括資訊科技及網絡安全，亦需要推出反洗錢和反欺詐措施，企業應該定期對員工進行合規培訓，提高他們的法律和道德意識。

推準則減少市場對「漂綠」憂慮

ESG方面，又有哪些範疇可進一步改善？香港會計師公會相信，當香港可持續披露準則正式推出後，將有助市場提供具連貫性及可比性的可持續發展資訊，有助提升投資者信心，消除市場對「漂綠」的憂慮。歐振興稱，香港會計師公會作為香港可持續披露準則的制訂者，即將頒布與國際準則銜接的香港可持續匯報準則，協助香港成為首批將本地可持續匯報準則與國際相關準則接軌的司法管轄區之一。

為滿足投資者和監管機構對ESG披露不斷變化的需求和期望，公會認為企業及機構可在以下領域作出改進。首先，公會建議公司在他們的ESG披露與實務中，應取得更好的平衡，意味着除了「環境」和「管治」，還要對「社會」方面給予關注。儘管許多機構已設立長期的碳中和目標（例如2050或2060年實現碳中和），他們仍應該設立並披露他們的短期或中期目標，以幫助持份者追蹤機構實現長期目標的進展，減少投資者和持份者對「漂綠」的懷疑。去年，公會進行調查，探討香港超過1,800間於2022年12月年結上市公司，對其可持續報告實施鑒證的情况。研究發現於當中有141間（7.5%）採用外部鑒證，較2021年的85間（4.5%）錄得明顯增幅。隨着交易所要求上市公司披露氣候信息，公會相信企業對可持續匯報鑒證及諮詢服務的需求將持續增加，而會計師財務知識廣泛，能夠滿足持續專業發展和監管框架的要求。因此，公會認為會計師是進行ESG鑒證的理想人選，ESG鑒證相關發展亦將為行業帶來機遇。

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