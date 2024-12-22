香港董事學會： 以靈活創意領導抓住新時代機遇

明報記者：劉敬華

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新時代企業面對更多課題

風險管控直接影響企業的可持續發展，向來是企業管治中不可或缺的一環，以致企業董事的掌舵避險能力，與企業管治水平息息相關。徐尉玲指，近年環球企業對風險管理及可持續發展的意識大幅提升，企業董事意識到於應對風險的同時，只着眼於公司自身盈利，並不足以確保公司可持續發展，還要考慮到公司持分者包括股東、僱員、業務伙伴及客戶等的福祉，最近董事學會環球網絡（Global Network of Director Institutes ，簡稱GNDI）的一項調查便顯示，環球各地董事普遍認為企業要應對2030年及往後挑戰的5大優先考慮因素中，各持份者利益是其中之一。

值得留意的是，該調查中受訪的環球各地董事，被問及應對短期挑戰，企業的5大優先考慮因素，分別為企業長遠發展策略、業務可持續性和韌性、人力資源、ESG議題及數碼轉型；至於企業於2030年及往後發展的5大優先考慮因素，除上述的各持份者利益，還有科技和可持續性、發展目標和影響、多元性，以及在財務和非財務目標上投入相若時間。徐尉玲表示，環球各地對於應對短期發展和長期發展之優先考慮因素的轉變，反映未來企業要可持續發展，不僅要考量更多ESG因素，如企業董事及僱員組合的多元性，又如企業制定發展目標時要考慮對社會和環境的影響等，更要追上科技發展的新時代步伐。

無疑人工智能技術發展的突破，為企業發展帶來新一浪的汰弱留強挑戰。徐尉玲指出，科技發展帶來的挑戰，並非新鮮事，過去個人電腦、互聯網、及智能手機等多個科技發展浪潮中，淘盡未能跟上科技發展步伐的企業，但同時也為能夠洞悉先機的企業，帶來崛起的機遇，目前全球正步向數碼化及人工智能的年代，環球企業面對的挑戰，不止於能否追上科技發展，更要對網絡安全及監管法規等風險，再加上地緣政治及氣候危機等風險，現今企業要持續發展，董事於領導企業時，更需具備靈活性及創意。

從BELIEF六招入手

緊貼時代脈搏的香港董事學會，今年的董事嘉獎系列也以「靈活領導 創意年代」為主題，惟靈活應對往往知易行難。深諳企業管治之道的徐尉玲建議，除可參考《孫子兵法》的勢篇及虛實篇外，還可從「BELIEF」六招入手，B為Business Purpose，即營商目的，要釐清做生意的目的，但今時今日的營商目的不可只着眼於盈利，要關顧金錢以外，如環境、社會及持分者的利益，要惠及眾人（good for everyone）；其次為E，即External Development外在環境發展，要掌握環球大勢，如各地政治及經濟局勢；三為L，Leading-edge Transformation領先優勢轉型，了解市場轉變及領先優勢，帶領企業向相關優勢轉型，尤其要了解科技發展的最新趨勢；四為I，代表Internal Governance對內企業管治，公司內部要有良好的管治；五為E，代表Ethical Practice道德實踐，企業行為要具道德操守；最後的F為Full-force Teamwork團隊全面合作，董事要為企業建立優良的企業文化，並讓每位僱員充分了解，工作時方能上下一心，靈活一致地朝向同一營商目的進發，或朝同一方向轉型。

要得心應手運用上述六招，背後需吸收大量知識及資訊，靠一人之力，或事倍功半。對於日理萬機的董事，花點時間進修，借助專業人士之力，將事半功倍。徐尉玲認為，董事應每年持續進修，以提升自身應對市場變化、管控風險及把握機遇的能力，由於進修過程並非單向，董事不僅可在課堂中吸收新知識，更可透過與同學及導師的交流，得到更豐富的市場資訊、激發創意，甚至發掘到新商機，以大灣區及一帶一路的發展為例，最近香港董事學會主辦的環球董事學培訓項目，參加者除了香港的董事外，還有遠道而來的中亞董事一行30人，與本地董事一同學習、交流、參觀，成為將來發展合作的契機。

冀學會作出更多貢獻

香港董事學會一直致力推動本港企業管治發展，服務該會逾26載的徐尉玲將於明年1月1日榮休。多年來見證本港企業管治水平不斷改善，她表示，深感榮幸能成為香港董事學會一員，為本港企業管治的發展出一分力，但亦坦言本港企業管治水平仍有很多提升空間，冀望香港董事學會未來可繼續為本港企業管治發展作出更多貢獻，回顧過去，難忘同事在疫情期間自發且迅速的應變能力，以及多年來學會教室導師與學員間積極交流的和樂氣氛，最後以自作的七言律詩《退休輕歌》作為退休感言。

靈活領導六招「BELIEF」

B ─ Business Purpose 營商目的 E ─ External Development 外在環境發展 L ─ Leading-edge Transformation 領先優勢轉型 I ─ Internal Governance 對內企業管治 E ─ Ethical Practice 道德實踐 F ─ Full-force Teamwork 團隊全面合作

退休輕歌 徐尉玲

波瀾壯闊逐開疆 栽培永續經營勢

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