克里夫蘭聯儲行長：利率接近中性水平 傾向不減息

通脹長期停滯2%以上 將更難達標

Beth Hammack又表示，投票決定不減息是相當接近的決定（close call），並在委員會就不同觀點有激烈討論。由於近期經濟趨勢和近期通脹上升，她上調對明年通脹預測，認為風險更傾向於出現更高的通脹，並指通脹若長期停滯在2%以上，或導致通脹預期脫鈎，使通脹更難回到當局的2%目標。

三藩市行長：滿意儲局料明年減息兩次

公開市場委員會將輪換投票權，Beth Hammack明年將不具投票權，而明年有權投票的芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee表示，對明年利率預期略為提高，不過繼續認為通脹朝着2%的方向下降，未來12至18個月利率仍然會稍為進一步（fair bit more）下降。

明年沒有投票權的三藩市聯儲銀行行長Mary Daly指出，滿意聯儲局對明年只減息兩次的季度預測，現時已完成重新調整利率（recalibration）的階段，下一階段將進入典型的聯儲局漸進調整模式，關注數據作出決定。

美10年期國債孳息率見4.528厘

上周五11月通脹數據較市場預期為低，帶動美國債息回落，10年期國債孳息率跌1.01%至4.528厘，不過較周初仍升3.04%，處於今年5月以來高位。