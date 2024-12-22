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匯控售法壽險業務 料稅前虧損8億

【明報專訊】匯控（0005）今年初完成出售法國零售銀行業務後，上周五公布匯控歐陸就潛在出售法國人壽保險業務HSBC Assurances Vie（France），與法國保險公司Matmut簽署諒解備忘錄，作價擬為現金9.25億歐元（約75億港元），匯控預期交易會錄得1億歐元（約8.1億港元）的稅前虧損。

匯控表示，交易為行政總裁艾橋智於10月22日公布集團簡化的一部分，匯控現在集中於有最佳增長機會的市場進行發展。雙方將短期內與工會展開協商，流程完成後雙方將決定是否繼續交易並簽訂買賣協議，潛在交易需待監管機構批准，預期於明年下半年完成。

雙方擬簽訂長期合作安排，出售後公司會繼續為匯控資產管理提供分銷產品服務。匯控法國壽險業務去年盈利7700萬歐元，擁有資產逾200億歐元，償付能力比率287%。匯控早前已退出法國零售銀行市場，2021年6月公布以1歐元象徵式代價出售業務，去年第四季確認減值虧損20億美元（約156億港元）。

瑞銀擬裁減在法員工

另外，瑞銀（美：UBS）向彭博表示，正在考慮裁減該行在法國員工，但未有披露具體裁員人數。該行指因應市場環境不利，加上整合瑞信需重組部分業務，裁員計劃已提交予當地勞資委員會。法國統計部門早前公布，12月商業信心指數下跌，估計明年上半年的每季經濟增長僅有0.2%。