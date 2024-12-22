福士與工會達協議 德10廠營運至2030年

5年裁員3.5萬 員工需棄部分花紅

公司指透過重置產能，至2030年每年可節省勞工成本15億歐元。福士汽車行政總裁Oliver Blume在聲明指出，達成協議令其在成本、產能和結構方面為未來制訂決定性方針。財務總監Arno Antlitz指勞動力成本降低、產能減少為公司提升急需的成本緩解，公司需提高德國工廠效率並優化流程，以確保成功過渡到電動車。

資訊機構標普全球汽車（S&P Global Mobility）預期，明年全球汽車銷量輕微增長，預計私家車及SUV等輕型汽車銷量於明年溫和增長1.7%至8960萬輛，美國市場料增長1.2%。但汽車製造商為控制庫存，預期全球輕型汽車產量會按年降0.4%至8870萬輛，中國和南美是可能出現產能增長的地區。電動車方面，雖然面臨美國支持電動車政策可能有變影響，但標普預測明年全球銷量仍會升30%至1510萬輛，佔輕型汽車銷量約17%。