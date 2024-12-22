食品業致力併購 圖壯大銷售額

彭博：好時已拒億滋收購

最初消息由彭博報道，稱若收購成功，新集團合併銷售額高達近50億美元。後來CNBC另引消息稱，好時於11月公布第三季業績，淨銷售額按年跌1.4%至29.9億美元，令市場失望，股價曾挫3%，不久億滋接觸好時，提出收購。2016年億滋已提出過收購，當日好時拒絕，消息人士指今次好時已聘請顧問，協助回應億滋。億滋及好時拒絕置評。最新彭博引消息稱，持有好時80%投票權的好時信託拒絕收購方案，理由是出價太低。

今年8月，M&M朱古力所屬公司瑪氏食品（Mars）收購Pringles製造商家樂氏，涉資近360億美元。家樂氏行政總裁Steve Cahillane表示，瑪氏食品有巨大的中國業務，反觀自身規模很小，在非洲兩者情况相反，稱兩間公司從中可互補不足，收購順理成章。

CNBC分析，近年價格上升，令食品商現存品牌需求受壓，故一眾公司謀求併購，擴大銷售額。

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