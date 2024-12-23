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澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺

標籤：經濟

【明報專訊】聖誕及元旦新年檔期將至，澳門博彩及旅遊業界將迎來新一輪旺季。當地業界預料，其間的酒店入住率可達到九成，加上當地舉辦眾多活動，令這個過往聚焦港客及海外客的檔期，也可吸納不少內地客到訪。賭收方面，在早前有個別月份已超過2019年同期的基礎上，料今個旺季也會表現不俗。

明報記者 陳偉燊

澳門統計暨普查局數據顯示，截至今年10月份當地酒店房間達4.4萬間，較去年同月減少2000間或4.34%。在今年聖誕、新年檔期房間爆滿的賭場酒店數目相對較多，以銀河娛樂（0027）一系酒店為例，去年同期只有兩間酒店全爆滿，今年同一檔期共有6間酒店全爆滿。

威尼斯人豪華套房聖誕房價5038元

房價方面更已經超越2019年疫情前，以向來受訪客歡迎的威尼斯人為例，其豪華皇室套房在12月25日聖誕節及1月1日元旦正日，房價分別達5038及2608澳門元，已經超越2019年同期的房價3250及1863澳門元。另以澳門半島十六浦索菲特為例，其城市景觀高級客房在今年聖誕正日的房價達2759港元，亦相對2019年的2024港元為高。

實德環球（0487）副主席馬浩文表示，集團旗下十六浦索菲特酒店以預訂情况去看，料聖誕節及新年檔期入住率可達90%，訪客到來的情况即使未必較10月份為佳，但估計亦將高於11月份，料平均房價將逾1000港元水平。至於賭收方面，他說：「早於今年11月份已經重返接近2019年同期，今年內個別一兩個月份更超過2019年同月。」他相信今個檔期賭收水平不俗。雖然今個聖誕、新年檔期貼近農曆新年，他相信這不太影響旅客到訪澳門的意欲，旗下酒店預訂幾近爆滿。

馬浩文表示，現時十六浦日均訪客人數超過1萬，其所處內港區愈來愈突顯旅遊文化特色。他預測，另一邊的路氹長遠也可帶動橫琴的旅遊配套，吸引更多海外遊客造訪珠海。當中澳門博彩（0880）收購橫琴物業改造酒店便是一例，預料這不會是單一個案，估計將來陸續有來。十六浦在此際會借助旗下的Ola澳優遊旅遊優惠平台，至今簽下10至20個餐飲、零售等伙伴，首攻拱北一帶商戶，藉此帶動消費。

有別過往聖誕 旅遊界料多內地客訪澳

澳門旅遊業議會理事長胡景光指出，由於澳門在聖誕及新年檔期舉辦眾多活動，預料可吸引很多內地訪客過來，這有別於過往在這個檔期只集中招徠境外及香港遊客，他估計，其間日均訪澳旅客數目介乎8萬至9萬人。酒店方面的入住率可高達八至九成，房價則和平時周末期間水平相若。