渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升

【明報專訊】渣打銀行（香港）董事總經理暨香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成接受傳媒訪問時表示，今年首9個月渣打香港財管及零售銀行業務表現強勁，期內收入錄得雙位數的按年升幅。同時第三季淨新增資金（Net new money，NNM）增長非常強勁，主要受富裕客群收入增長推動。他續指出，該行富裕客群收入及財富方案業務收入，於第三季均錄得雙位數按年增長，當中財富方案業務收入更創出季度新高，而渣打香港亦會於財管業務加倍投資，並全力配合集團策略。
文偉成續指出，雖第4季仍未完結，但受惠於內地組合拳出招後，本港股市於10月變得暢旺，目前財管及零售業務收入增長勢頭於季內亦見不錯。文偉成解釋，渣打香港財管及零售銀行錄得表現不俗的成績，部分歸因於該行將客戶分層，並根據客戶層提供相應服務的策略奏效，如將客戶劃分為大眾零售、新晉富裕，以及高淨值人士等。
文偉成亦提到，專業投資者（指「優先理財」客戶，資產淨值達800萬港元或以上）客戶數目於第三季亦錄雙位數按年增長。
渣打集團（2888）曾於第三季業績表示，將於財富管理業務加倍投資以吸納富裕客戶，本月亦曾指盼於未來5年，NNM可流入2000億美元（約1.56萬億港元）。文偉成表示，香港作為集團其中一個重要市場，渣打香港亦會於財管業務加倍投資，並全力配合集團策略，務求吸納更多新客及NNM。
為推動渣打香港財管及零售業務，文偉成稱今年以來主要增加於客戶經理（RM）及數碼方面的人手，未來將繼續投資於銀行前線人員如客戶經理（RM）、財富管理中心，以及數碼平台方面加大投資，計劃未來幾年前線員工將增加五成，而據了解目前渣打香港於零售銀行及財富管理業務約共有3000名員工。
他亦透露，位於尖沙嘴北京道1號、新租的一層財富管理中心，目前正於試業當中，暫定於明年3月正式營業，計及這家即將正式開幕的財管中心，渣打於港共設有5間財管中心。