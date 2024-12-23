港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥

施永青表示：「香港經濟能夠發展得好，與對私有產權的保障有很大關係。1945年第二次世界大戰結束後，不少內地人移居香港生活，當年香港不像今日般有這麼多公屋及綜援等福利，對內地人有什麼吸引力呢？我認為是因為香港對私有產權有保障，即是說，你努力工作所得來的財產會得到政府的保障，你奮鬥出來的成果是屬於你的，這樣你才有奮鬥的動力及誘因。」

基本法普通法 保障私有產權

根據施永青的分析，即使在今時今日，本港對私有產權的保障也比內地城市優勝，因此會繼續吸引內地有能力的人來港置業，這屬支持本港住宅樓價中長期向好的關鍵因素：「目前內地人仍覺得在香港西九龍買一個豪宅單位比在深圳南山好，原因是香港奉行《基本法》及以普通法為基礎，這不單對私有產權有較佳的保障，而且亦具備自由的信息流通及公開的市場，所以他們對在香港持有的物業亦比較珍惜。」

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