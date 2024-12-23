港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥

【明報專訊】經濟周期總會有上有落，樓價亦難免有升有跌，中原集團主席施永青強調，本港物業核心價值在於《基本法》第105條所保障的私有產權。《基本法》第105條指出：「香港特別行政區依法保護私人和法人財產的取得、使用、處置和繼承的權利，以及依法徵用私人和法人財產時被徵用財產的所有人得到補償的權利。」
施永青表示：「香港經濟能夠發展得好，與對私有產權的保障有很大關係。1945年第二次世界大戰結束後，不少內地人移居香港生活，當年香港不像今日般有這麼多公屋及綜援等福利，對內地人有什麼吸引力呢？我認為是因為香港對私有產權有保障，即是說，你努力工作所得來的財產會得到政府的保障，你奮鬥出來的成果是屬於你的，這樣你才有奮鬥的動力及誘因。」
根據施永青的分析，即使在今時今日，本港對私有產權的保障也比內地城市優勝，因此會繼續吸引內地有能力的人來港置業，這屬支持本港住宅樓價中長期向好的關鍵因素：「目前內地人仍覺得在香港西九龍買一個豪宅單位比在深圳南山好，原因是香港奉行《基本法》及以普通法為基礎，這不單對私有產權有較佳的保障，而且亦具備自由的信息流通及公開的市場，所以他們對在香港持有的物業亦比較珍惜。」
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）