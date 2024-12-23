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理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億

【明報專訊】隨着市場日益重視人工智能（AI），並且依賴更多數據中心去支援發展，對相關的儲電池、電池管理系統等需求愈來愈大。理士國際（0842）首席投資官洪渝表示，在市場需求仍在時，預算投放7億元資本開支去滿足發展所需，並且擬部署在海外市場併購，以及留意內地鉛酸電池及回收行業大洗牌帶來的機會。集團亦因應美國擬加徵關稅及更多市場變化，擬將出口業務佔銷售比重，甚至海外生產業務佔比，拉高到各佔一半水平。

明報記者 陳偉燊

洪渝指出，集團由過往經營及銷售充放電池，不斷增加品類，產品應用層面日廣，不限於傳統通訊領域，並且已經應用到汽車啟動系統及數據中心。由於數據中心耗用電池比一般設施多數倍，因此料將來會帶動鋰電池的業務增長。

預留併購貸款 無意增太多負債

她更料鋰電池的銷售佔比，在不久將來邁向佔比五成水平。同時，集團的新加坡研發團隊正研發應用於通訊行業的智慧鋰電，料有助推動鋰電池更廣的應用。

因應內地鉛酸電池廠處於持續整固，由過往最高峰3000家企業合併至不足300家，洪渝表示，集團亦在去年參與收購兩家汽車啟動電池廠，在11月底時亦有在內地收購。同時因應鉛價不時出現波動及炒作，內地鉛回收廠亦面臨大洗牌，她料更多回收廠會與電池廠合併起來。一般而言，理士自身的回收廠會有不夠三成產品供應集團自用，但是由於去年度回收同業數目減少，因此轉向自家回收廠埋手，以致令自用產品比例提高。集團未來18個月的資本開支預算約7億元人民幣，在併購方面會預留併購貸款。洪指出，現時集團負債率才30%，無意增加太多負債。

擬續增海外生產比例 防美加關稅

目前該集團在內地及香港的銷售佔比為58%，另約40%銷售來自出口市場，在出口業務中，美、歐及其他市場又各佔三分一。洪渝料兩年後，出口業務和內地銷售將平分秋色。此外，集團原有的生產產能，於國內及海外佔比分別75、25%，至今年已調整至70%、30%，洪預料兩至三年後會再調整至各佔50%。一旦美國擬對中國及墨國加徵關稅，集團亦可將墨國廠房的產品出口到南美市場，亦可以透過相對低稅的越南廠家出貨。她不排除集團在美、歐收購，配合未來全球銷售，並謂目前正有好幾個項目在交流中。