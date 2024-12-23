過度捕撈令水產養殖更重要

根據聯合國糧農組織（FAO）的研究，由於過度捕撈、不科學捕撈和生態破壞，以致野生漁業資源枯竭，早在2014年，水產養殖業供給人類的直接食用量就首次超過了捕撈漁業，而且這個差距還持續拉開。現時，內地水產養殖業的每年產值超過1.2萬億元人民幣。但因為各種原因而造成的經濟損失，亦佔了產值的大約5.8%。其中，因為病害和寄生蟲造成的損失佔了大部分，超過500億元人民幣。

理大研儀器可檢測6種微生物等

這主要是因為，大部分養殖業者缺乏有效的即時檢測資訊，未能及早發現病害和寄生蟲，以致太遲用藥，未能阻止疾病在魚群中傳播。

另一方面，亦有部分養殖業者在缺乏數據的情形下，隨意和過度使用化學品和藥物（包括抗生素等），既增加了成本，亦可能令部分病原體增強抗藥能力。

因此，有些科技公司就正在研製一些容易使用而又可以即時檢測多種在魚類身上常見的細菌的儀器，希望透過科學化的數據，協助養殖業者精準用藥。

例如，理工大學應用生物及化學科技學系助理教授蔡松霖和博士後研究員劉揚合作創辦的漁芯有限公司（MicroFish Limited），就正在研製一款稱為MicroFish的檢測儀器。MicroFish內藏一枚微流控晶片，可以一次過檢測養殖海產的水中的6種微生物或污染物的含量是否超標。而且，它容易使用，輕便可攜，可以讓養魚戶自己檢測，毋須借助化驗所。

雖然MicroFish距離量產還有好一段時間，但它涉及的技術大致可行。在7月底的「矽谷國際發明創新節」中，這項目就獲頒一個金獎。

[新經濟新天地]