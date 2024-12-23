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「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」

【明報專訊】有朋友問筆者怎樣看「人在天堂，錢在銀行」這一句話。他們笑說人生兩大悲慘的事，其一便是這件，而另一件就是「人仍未上天堂，但銀行已沒有錢了」！筆者相信這兩句是普遍人認為退休理財策劃的難處，而世事難料，沒有人知道自己能活多久，但自己擁有多少錢，倒是較易掌握的事。

「銀行已沒錢」問題大 宜避免出現

筆者有以下看法：

1. 從生涯規劃的角度出發，年輕時是努力追尋理想、達成人生目標、累積財富的黃金時期，當然累積財富並不是為累積而累積，而是為日後以備不時之需，更要為退休生活準備，况且現時人均壽命愈來愈長，所需資金只會愈來愈多；

2. 由80年代開始，出生率亦不斷降低，養兒防老已是不合時宜的想法，所以退休儲備要更妥善的準備；

3. 香港稅率低，很難變成一個福利社會，強積金也只是實行了24年，所以現時年長一輩在年輕時，普遍是省吃儉用、多儲蓄，累積了一定財富；

4. 純粹從字面看，「人在天堂，錢在銀行」也算是一個happy problem，只是離世前仍有餘錢，好像在世時沒有好好地享受過，感覺很浪費年輕時的努力，反之「銀行已沒錢」的問題則是更大、更殘酷。當然如果是適當消費，享受愉快、有趣的退休生活（每個人對「適當」、「愉快、有趣」都有不同解讀，所以在此真的是毋須太多評論），有餘錢真的不是大問題，只是增添了點麻煩給家人處理；

5. 筆者認為更重要的討論點應是怎樣避免跌進「銀行已沒錢」這漩渦，這也是理財策劃其中一個重要環節。

可考慮年金派息保險安老按揭等

沒有人可預計自己什麼時候上天堂，現時情况是人均壽命不斷延長，資金自然要配合，期望做到細水長流。坊間有幾類方案：

1. 年金──政府及很多保險公司都有推出年金方案，設計重點是讓客人收到穩定派息/收入，有些方案更甚至可做到「長攞長有、鬥長命」，而筆者認為最好的設計是鎖定最低年金收取期，若年金收取期完結，客人仍健在的話，更可繼續收取直至終老，反之如在收取期時間身故，則受益人可收取身故賠償，是進可攻、退可守的策略；

2. 派息保險──近年這類方案也十分受市場關注，較受歡迎的方案容許每年派息率，如總供款額的5%，這派息安排直至逾100歲，更可更改受保人、分拆保單，達到財富傳承的目標；

3. 安老按揭/保單逆按揭──將已供滿的物業/人壽保險抵押給政府，每月獲取收入，直到終老；

4. 債券基金──較有經驗的投資者，也可將部分資產分配至債券基金，現時較多客人採用每月派息機制，每年派息率約6%至9%，資金靈活度也較高；

5. 持有一份較高保障額的醫療保險──「年紀大、機器壞」是很多「老友記」最擔心的事，要維修便要有資金支持，如不想醫療開支蠶食努力累積的退休金，便應趁着自己仍是壯年時、健康狀况仍是可以時好好安排；筆者時常聽聞上一輩的長者在退休後會無奈地取消醫療保險，因那時保費也真的是不少，但不要忘記：保險公司是因應索償額數據而釐定保費（成本掛鈎的道理），因負擔不起保費而取消保險令荷包舒服點，卻為自己及家人製造一個很大的風險漏洞，所以筆者懇請大家三思！有些客人會特別設立一個高息儲蓄保險，將每年派息部分用作繳交醫療保費，避免這風險，筆者認為是較有遠見的安排。

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

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