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溫傑：潤啤獲三大因素支持

【明報專訊】今個星期筆者會分享華潤啤酒（0291）的投資前景，主要基於以下3個原因：（1）預期各地將進一步推動內需政策；（2）氣溫相對偏暖減低淡季的負面影響；以及（3）股價回落至支持水平。

面對明年內地出口料顯著放緩（受關稅及全球經濟，特別是成熟國家增長減慢影響），估計中央未來將致力刺激本土消費。誠然大規模的財政方案或全國性政策或要待明年兩會後才會出台，但個別省份及針對特定行業的措施其實正陸續推動，例如據報內地江西省近日發布手機、平板電腦專場補貼活動。事實上，部分省份所派發的消費券涵蓋餐飲，啤酒股有望受惠。

股價回至25元 風險回報吸引

此外，啤酒通常被視為夏季飲品，與戶外活動和社交聚會緊密相關。當氣溫下降時，戶外活動減少，社交聚會的頻率也可能降低，所以冷冬一般來說不利啤酒銷售。但根據國家氣候中心及多個氣象機構的預測，今年冬季（2024年12月至2025年2月）全國大部分地區的氣溫可能會比常年同期偏高，較暖的氣溫或會利好華潤啤酒的銷量。

第三個因素是股價，近日華潤啤酒的股價又再回落至約25元的支持水平。考慮到其基本因素穩健，對中線投資者而言，此水平的回報與風險比率吸引。提到基本因素，集團2024年上半年的營業額（包括啤酒及白酒）為237億元人民幣，雖然按年回落0.5%，但受惠高端化戰略的成功落實，推動期內毛利率和未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利率均按年上升0.9個百分點，分別達46.9%和31.7%，令股東應佔溢利溫和增加1.2%至47億元人民幣。

為推動高端化戰略，集團積極推動及建立品牌，例如今年上半年開展了「勇闖天涯superX」的煥新升級上市。

華潤啤酒正積極深化「啤酒+白酒」雙賦能的業務模式，並加大力度控制資本開支。市場預計，2025年集團的收入及盈利將分別年增4%及11%，值得留意。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]