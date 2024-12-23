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袁國守：美股似調整非轉勢

【明報專訊】港股年初迄今累升近16%，只要年內餘下幾個交易日無大「驚嚇」，今年「翻身」機會高，可一洗歷史上首次連跌4年的頹氣。

可是，現時港股是升是跌，主要視乎內地政策，料特朗普明年1月重返白宮前，中央會審時度勢，未必再出「大招」救市，加上聖誕新年長假期將至，市場氣氛轉趨淡靜，缺乏利好消息下，相信恒指繼續窄幅上落，短期難走出19,500至20,000點區間。

至於樓市，中原集團主席施永青預測，美國2025年將會繼續減息，本港會同步跟隨，加上其他有利因素，本港樓價可望止跌回穩，詳細內容請參看今期封面故事。

外圍方面，聯儲局如市場預期上周減息0.25厘，惟預計明年降息步伐減慢，美股三大指數一度急挫，但年初至今計，標普500指數及納指仍累漲24%及30%，表現相對遜色的道指亦有近14%進漲，故相信目前美股屬調整而非轉勢，明年仍可視為投資組合的核心。

然而，有分析認為，美股已見泡沫化，近日恐慌指標VIX指數亦急飈，或許是時候減磅，增持現金。最後一提，聖誕假期關係，下周一（30日）《Money Monday》暫停，2025年再跟讀者見面，預祝各位聖誕新年愉快。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]