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楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意

【明報專訊】2024年快將完結，趁着年底，大家可重新揀選吸引的股份，作明年的新部署。究竟選強勢的高估值股份？還是低估值股份較好？當然兩種方法均可，若然加入平均線多頭排列作為篩選條件，無論從高估值的受歡迎股份、還是價廉物美的優質低估值股，大家都可以從中揀選出強勢股。

恒指上周五下跌31點，收報19,720點，主板成交1784億元，交投明顯增加。《明報》港股數據庫涵蓋的股份當中，上周五僅28.78%股份上升，有70.93%錄得下跌，陽燭及陰燭比例分別為34.21%及65.5%。年初至今，恒指暫時錄得約15%升幅。指數表現不太差，但升勢偏重於重磅股及高息股，總括而言，於港股慢升狀態，仍有機會找出不少正回報的股份。

3估值準則揀選強勢股

投資者選擇股份時，以高估值股份較好？還是買入低估值股份較好？筆者先將選股範圍收窄至市值50億至1000億元、最新交易日成交金額超過1000萬元的港股，再以市盈率高於30倍、市盈率低於5倍及市帳率低於0.5倍的股份做比較，數目分別為48隻、22隻及67隻，3種不同的估值準則之下，平均線多頭排列的強勢股，分別為18隻、6隻及16隻，比例為37.5%、27.3%及23.9%。

換言之，買入高估值股份，相對較易揀選到強勢股。不過，情况涉及有雞先及蛋先的問題，就是股價上漲了，才變成高估值？還是高估值是由於業績表現優秀，股價才會上漲？姑勿論結果如何，當大家發現無論高估值股還是低估值股，平均線多頭排列的股份比較均不足一半，我們還是加入這項選股條件，以確保買入走勢好的股份。

首先討論市盈率超過30倍、平均線多頭排列的18隻股份，4隻為早前提及的手機設備行業，包括舜宇光學（2382）、丘鈦科技（1478）、瑞聲科技（2018）及高偉電子（1415）。除此之外，值得留意的是，亦有海底撈（6862）分拆出來的海外業務、季度業績後股價上升逾七成的特海國際（9658）；遊戲股心動公司（2400）及金山軟件（3888）；經營數碼影視內容產權保護科技的阜博集團（3738）；以及業務與美國人氣股AppLovin相近、從事廣告SaaS業務的滙量科技（1860）

滙量阜博高位見震盪

其中，滙量、阜博及特海國際近月升幅已多，前兩者高位已見震盪，未知見頂與否。特海國際仍是升勢途中，今年第三季收入按年增長14.6%，經營槓桿拉動溢利按年升52%，年度化市盈率32倍，估值上升空間或有限，加上股價是大升大跌格，每次弱勢時期長達數個月，他朝仍有機會偏低水平吸納。

至於金山軟件及心動公司，兩股經歷9月港股大升市後，目前股價已回升至10月高位，比大市明顯強勢。再觀察中央結算系統（CCASS）之中，十大券商均持續收集，看來股價能維持大漲小回趨勢。金山軟件及心動公司今年第三季網絡遊戲收入分別增長78%及32%，業績不錯。其中，心動公司回撤至20天線25.3元左右已可考慮吸納的水平，明年目標價35元，21元作止蝕。

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[楊智佳 數據尋寶]