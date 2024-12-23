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廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市

標籤：廖偉強

【明報專訊】人際網絡對於銷售行業是十分重要，「人脈」就等於貴重資產，「識人好過識字」這句俗語，更加說明在商業社會中，人際網絡是必不能缺的。須知道物業買賣，動輒的買賣都是以數百萬元計，超級豪宅更隨時以億元計，通過人際網絡就能更有把握地找到潛在客戶，而且也能在當中與客戶建立關係，客戶對你的信任就不會是「由零開始」。

社會上有很多商會、慈善團體、專業團體等，不時都有會論壇、晚宴、酒會等活動，只要願意花上大量時間去應酬及交際，就能擴闊人際網絡，找到生意商機。隨着科技進步，銷售行業要尋找商機，不但要重視「人際網絡」，更要重視「媒體網絡」。任何人隨時都可拿起手機拍短片，再放上社交媒體，只要有心思、有焦點，一條短片就可做到很大的宣傳效果，並且可與網民互動，從而在媒體上建立自己網絡，幫助發展業務；只要流量足夠，效果是十分顯著的。

地產代理的情况也一樣，近年樓價下滑，對港人而言確實不是味兒，不少人的財富被蒸發。但對於內地人而言，香港現在樓價遠比以前划算，而且政府已撤銷所有「辣招」，內地人買樓享有與港人一樣的稅率。於是在社交媒體就出現大量有關香港物業或樓市的相關內容及資訊，令他們更加了解香港房地產的吸引力，更多來港置業。

此外，近年大量內地人才來港，亦是置業或租賃的潛在客源，他們也會透過社交媒體去找樓市資訊，甚至是在當中找代理。所以，做好「人際網絡」和「媒體網絡」是現今地產代理必要的事；只要在這兩種網絡上做得好，就幾時都可客似雲來，不用太過憂慮地產市場的順流逆流。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]