moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：明年樓價料回升約5%

標籤：布少明

【明報專訊】年結將至，亦是一年一度為樓市「把脈」的時候。展望明年，樓市好淡因素並存，利好因素包括美國減息潮、中央政府繼續推出刺激經濟政策提振樓股市場等。雖然，隨着美國總統特朗普上場令中美關係添上陰霾，而且目前新盤庫存量高企影響樓市，但總括而言，利好因素仍多，有助帶動明年樓市穩中向好。

首先，本港出現息口正出現「加慢減快」的現象。日前美國聯儲局減息0.25厘，香港銀行意外地將最優惠利率下調0.125厘，進一步紓緩供樓人士的壓力。本港息口「加慢減快」，原因之一是「存款升、貸款跌」的情况加劇。根據金管局資料，今年首10個月，港元存款較2023年底增加約2.9%至7.84萬億港元；期內港元貸款額較去年底減少約5.5%至6.07萬億港元，在銀行資金充裕下，相信未來本港銀行業有更大可能加速減息，利好本港樓市。

息口走勢以外，各地人才，包括來自內地高才及專才湧港，相信對樓市租買市場提供額外支持力。另不得不提一個特別的因素，就是自2000年起陸續來港的「雙非」家庭小孩，已漸漸踏入成人高峰期，至今年累計滿18歲或以上的「雙非」總數約3.4萬人，明年料再增加約1.88萬人；明年將有近5.3萬名「雙非」年滿18歲。假設一成來港租樓或置業，已經有近5300個新增需求，相信對本港租務帶來正面支持。

在眾多利好因素帶動下，預期2025年樓市成交將進一步上揚，一手成交將按年升逾一成至1.8萬宗水平；二手成交估計錄得約4.2萬宗。至於明年樓價有望回升約5%，扭轉連跌3年走勢；至於租金料升約6%，跑贏樓價升幅。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]