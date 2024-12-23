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入市成本降 樓市暖意增

標籤：王品弟

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預期減息，本港大型銀行繼續跟隨減息0.125厘，累計減幅0.625厘。是次減息有助減輕供樓人士的供款負擔，相信有助為本港注入新動力，刺激住宅物業交投向上，為寒冷的節日氣氛增添一份暖意。

以一個價值600萬元住宅物業為例，承造最高九成按揭，還款期為30年，以9月未減息前息率4.125厘計算，每月供款（連按揭保費）為26,736元。隨着息率3次下調，最新按揭息率減至3.5厘，以上述同一個例子計算，新造按揭每月供款（連按揭保費）降至24,772元，每月供款較減息前減少1964元。

除減息外，早前《施政報告》中宣布放寬物業按揭上限及容許「投資移民」購入豪宅物業；中央亦推出「組合拳」刺激經濟，均對樓市有提振作用。

隨着市場上不明朗因素逐漸消散，現時樓價已由高位回落，加上在租金不斷上升，在此情況下，吸引部分租客「租轉買」。另外，本港「撤辣」後，而租金回報持續上升的情況下，亦吸引投資客及「西餅客」再次出動，當中一手交投有明顯上升。

本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，以本年第四季至今（截至12月17日）一手成交量錄4354宗，已較上季全季高出約87.8%，並創兩季新高。

自本港減息周期啟動，加上連續3次跟隨美國減息，市民的入市成本下降。市場預料美國聯儲局明年將再減息兩次，屆時買家的入市成本將進一步降低，料買家的入市意欲將進一步提升，有效帶動觀望中的買家入市，推動一、二手交投進一步提升，預計2025年本港樓市將延續升勢。

香港置業研究部董事

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[王品弟]