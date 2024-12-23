Geek+於2015年成立，公司總部位於北京，專注於機械人技術，擁有超過1,700項專利技術，為全球客戶提供創新的自主移動機械人（AMR）解決方案。

成立初期，Geek+經過多輪融資，晉身成為獨角獸企業，並決定正式「出海」，開拓全球市場。2020年，Geek+於科學園設立辦公室作為亞太區總部，同時於園區設全球研發中心，用於測試和展示智能物流倉庫應用場景。現時Geek+的業務已拓展至全球約40個國家和地區，約770家終端客戶，遠至非洲亦有客戶使用其智能物流倉庫方案。

有銷售 有物流

網購起飛 帶動智能倉庫

時勢造英雄，Geek+把握全球電子商貿的發展機遇，能在短短幾年間迅速發展成獨角獸企業，Geek+副總裁兼國際業務總裁馮家浩表示是社會發展的大趨勢：「雖然電商愈見蓬勃，但受全球人口老化和薪金上漲等因素影響，傳統倉庫成本上升，這為智能物流倉庫創造了有利的發展環境。尤其在疫情期間，大眾的消費模式從零售轉向網購，所以『有銷售、有物流』。」

Geek+受惠於這大環境下，業務得到強勁增長。他指出：「網購市場急速擴大，消費者對電商平台的的期望也日益提高，例如希望更快收到包裹。物流必須跟上市場變化，我們的智能倉庫能提供有效的解決方案。此外，全球約80%倉庫仍未實施自動化管理，這是一個龐大且尚未開發的市場，使Geek+可以在短時間內快速成長。」

機關「算」盡 創造最高倉儲效能

傳統倉庫的規劃較為單一，倉庫員每次都需要到固定位置執貨；而智能物流倉庫則能夠根據客戶的業務變化，靈活調配適合的自動機械人系統。Geek+研發了多套倉儲機械人系統，包括「貨架到人」──可移動的貨架自動取下貨箱送至操作員面前，大幅提升搬運效率；以及專為小件商品而設的「貨箱到人」──機械人將貨箱搬運至工作站進行揀選。Geek+提供多元化方案，滿足不同客戶的需求。

除了各種機械人，智能物流倉庫的核心還在於強大的演算法。馮家浩解釋：「在業務層面，我們可以計算『快銷』和『慢流』貨品，將銷售速度快的貨品放置於貨架前排，方便揀選；或組合相同貨品的訂單，以提升機械人執貨的效率。在機械人層面，演算法同樣發揮巨大作用，計算最短運行距離及安全路徑，以避免碰撞。」

連繫創科生態 展示香港案例

Geek+從北京來港，被科學園的創科生態圈吸引，選擇在這裡走向世界舞台。馮家浩表示：「科學園內有許多具潛力的企業，大家不僅有共同語言，還能夠合作開發新產品或整合解決方案。另一方面，科技園公司也積極推動商業配對，協助本地傳統企業以新科技提升業務。」科技園公司在這方面扮演著重要的橋樑角色，促進初創與外界的交流，創造雙贏局面。

在科技園公司牽引下，Geek+為香港郵政中央郵件中心設立了全新的機械人郵包分揀系統。以往，香港郵政主要倚靠大型輸送帶來分揀郵件，為了配合新的電商業務需求，Geek+在3個月內建立了這套系統，徹底改變過去人手分揀的作業模式。「這是一個很經典的案例，我們在香港建立基礎，為不同行業客戶提供智能物流方案，並向海外展示，加速國際市場的拓展。」他續表示，未來Geek+將繼續專注國際市場，推動機械人的普及應用，讓中小企也能建立智能物流倉庫。

對於希望發展成獨角獸的初創，馮家浩認為香港擁有許多有利條件。除了是國際金融中心外，香港的地理位置為初創提供通向全球的最佳跳板。他說：「初創除了要保持創新，滿足市場需求外，亦要擴闊視野，產品不應局限於少數客戶，而是要迎合全球化市場。產品不單要做得到（商品化），還要做得好、做得精（專業），才能尋找更多發展機會。」

科技園打造蓬勃創科生態圈

支援13間獨角獸企業

科技園公司一直多管齊下，為不同階段的初創提供全方位支持，促進技術轉移和研發成果商品化，至今已成功孕育及支援13間本地及海外獨角獸企業。除了吸引科技企業進駐園區，打造蓬勃的創科生態圈外，科技園公司亦積極為園區公司尋找天使投資者及配對創業投資基金，科學園的科技企業於上年度已籌得約港幣120億元資金，足見本地創科的發展潛力。

Info：HKSTP