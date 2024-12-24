moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐降港GDP預測 料明年增2%

【明報專訊】匯豐發表環球經濟報告，認為香港經濟在第三季失去部分增長動力，雖然提前出口活動會帶來短期增長，但考慮到中美關係的不確定，該行對外部需求更謹慎。同時，本地需求正面臨結構改變，貨幣寬鬆速度亦有機會較預期稍慢，雖則香港較大的財赤將提供緩衝，但整體增長或繼續受壓，因此將香港今年GDP預測由3%下調至2.5%；明年預測由2.7%下調至2%，2026年預測亦由2.5%下調至1.8%。

恐受累美向華加關稅 憂消費低迷

該行提到，香港約20%經濟活動與貿易相關，而一半的貨物貿易與內地有關，美國對內地進口商品徵收關稅的連鎖反應或會影響香港貿易活動，但影響程度將取決於關稅水平及實施時間。匯豐又指出，香港消費或仍保持相對低迷，部分原因是居民出境旅遊和海外購物，加上入境旅遊業復蘇緩慢，人均支出低迷，政府大型活動經濟有機會帶來消費模式改變，但仍需更多政策支持。

該行預期到明年底香港政策利率降至4厘，並維持至2026年底，對房地產及投資帶來利好因素。該行指出，美國啟動減息以來，香港樓市已呈現復蘇正面迹象，令實際按揭息率下跌，10月及11月銷售反彈，相信減息有助收窄按息與租金收益率的差距。不過匯豐預期，美國明年寬鬆政策將更循序漸進，減息幅度亦更小，或意味着對香港投資和房地產市場的提振作用放緩。

內地方面，匯豐認為9月底政策推動之下，內地經濟增長已顯示企穩迹象，今年GDP增長有望達成政府5%左右的目標；但全球不確定增加，該行預計內地明年GDP增長目標將有更大靈活性，維持明年及2026年GDP增長目標不變，即分別為4.5%及4.4%。

政策推動 料內地經濟有企穩迹象

該行強調，由於不確定增加，內地經濟增長仍存在更廣泛的可能。匯豐預期，基本情景下美國對內地的關稅不會提高至已承諾的全額，相信會出現多輪談判及漸進的關稅調整，內地外向型產業明年可能將首當其衝受影響。該行預期，內地明年全年平均CPI升0.6%，至明年底人民幣兌美元將見7.4水平。