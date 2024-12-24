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港股今年獲北水淨買7800億新高

標籤：經濟

【明報專訊】港股在平安夜半日市前夕做好，曾升逾210點，收市升162點，報19,883點，創逾一周高。大市成交縮減逾兩成至逾1200億元，但北水則淨買入增加逾六成，見3日最多，亦已是連續第5個交易日錄得淨買入。彭博數據顯示，截至上周五（20日），北水今年淨買入港股接近7800億元，已較去年全年翻倍，並勢創全年紀錄新高。

本季內地人在港交易份額45%新高

彭博社報道，內地投資者今年透過滬深港通合共買入7780億元的香港股票，是自2016年滬深港通全面開通以來新高（見圖）。今年第四季度，內地投資者在香港市場的交易份額達到創紀錄的45%。北水買入的股票中，以阿里巴巴（9988）、中行（3988）及中移動（0941）等規模最大。報道又指出，面對美元和美債孳息率高企下的外資流出壓力，內地資金已成為支撐港股的重要力量。港股邁向5年來首次年度上漲，截至上周五，恒指今年累計上漲近16%。

港股升162點 內銀股受捧

恒指昨高開122點，午後一度升216點，高見19,937點，收市報19,883點，升162點。國指升近1%；科指升0.3%。聖誕節假期臨近，港股今日（24日）只有半日市，全周只有兩個半交易日，大市成交昨大減28%至1273億元，是12月18日後最少。北水淨流入則增加62%至26.5億元，是12月19日後最多。北水淨買入最多是工行（1398），金額達10.7億元；淨賣出最多是美團（3690），淨沽達12.2億元。　　

內銀股跑出，工行升近半成；建行（0939）及農行（1288）升近3%；中行升2.6%。「中特估」普遍向好，聯通（0762）、中國平安（2318）升近2%；「三桶油」升1%至2%。新股越疆科技（2432）首掛，曾升最多13.8%，收報18.94元，較招股價18.8元，升0.75%。

獨立股評人郭思治表示，以往港股「食四方飯」，包括中資、歐資、美資及中東資金等，現時主要由北水支撐，股市「水喉」太單一，並不理想，但北水流入對港股有正面效益，由於人民幣下跌，預期北水續買美元區資產；加上內地息口低，來港買內銀股，都有6至7厘息，相信北水續流入港股。

他又指出，港股年結前，預期會有維穩買盤，昨日已見部分股份有粉飾效應，如內銀、「中特估」等。在期指轉倉及年結等效應下，預期恒指或上試兩萬點或以上。

另外，股權披露顯示，李嘉誠基金會於本月17至20日，斥資共約1.04億元，合共增持長實（1113）1519萬股，涉及均價介乎30.4489元至30.9584元，持股量由10.6%，升至10.7%。