中銀延長人幣跨境清算服務至24小時

助提升港離岸人幣樞紐地位

中銀香港人民幣業務執行總監楊杰文表示，隨着人民幣在國際市場的使用持續提升，香港人民幣業務輻射全球的作用更加突顯。是次延長服務時段，將更好為海外市場交易提供即日跨境人民幣清算服務，未來該行將繼續履行香港人民幣清算行的職責與義務，積極參與產品服務創新和試點業務落地，致力支持香港離岸人民幣市場發展。

金管局表示，歡迎中銀香港的優化措施，有助香港人民幣清算系統更好地為處於不同時區的銀行及客戶提供服務，使香港進一步發揮離岸人民幣業務樞紐的作用，鞏固香港在人民幣國際化進程中的獨特角色。

今年清算量660萬億人幣新高

中銀香港自2003年擔任香港人民幣清算行，目前為200多家本地及海外人民幣業務參加行提供服務。在人民銀行和金管局的指導和監管下，人民幣清算業務穩健運作及發展，該行於2016年成為全球首家獲准以直接參與者接入人民幣跨境支付系統（CIPS）的境外銀行，進一步豐富跨境人民幣清算渠道。今年10月全球70%以上的人民幣支付通過香港清算，該行作為全球首家、清算量最大，以及香港唯一的離岸人民幣業務清算行，於今年1至11月，清算量達到約660萬億元人民幣，創下歷史新高。